Der DAX war am Mittwoch zeitweise auf ein neues Hoch seit Anfang August 2022 gestiegen, musste am Ende aber wieder Federn lassen. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 15.703,60 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Donnerstag wird er kaum verändert erwartet. Der Broker IG indiziert den Leitindex rund 30 Minuten vor dem Xetra-Handel auf knapp 15.700 Punkte. Die US-Börsen schlossen am Mittwoch leicht im Minus. Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung stützte die Kurse nur kurz. Der ...

