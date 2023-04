FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag weiter gesunken. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Kursverluste im frühen Handel aber in engen Grenzen. Im frühen Handel wurde der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future zu 135,19 Punkten gehandelt. Das sind 0,03 Prozent weniger als am Vortag. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,35 Prozent.

Am Vortag hatten Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA zu starken Bewegungen an den Rentenmärkten gesorgt und die Kurse von Bundesanleihen letztendlich belastet. Daten zur Preisentwicklung in Deutschland konnten die Kurse hingegen am Morgen kaum bewegen. Im März hatte sich die deutsche Inflation abgeschwächt. Allerdings wurde nur eine zweite Schätzung veröffentlicht, wobei die Daten der ersten Erhebung bestätigt wurden.

Im weiteren Tagesverlauf an diesem Donnerstag bleibt das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten gerichtet. Am Vormittag werden Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone erwartet und am Nachmittag weitere Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA, die für Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten./jkr/mis