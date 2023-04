Emittent / Herausgeber: Janus Henderson Investors / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Janus Henderson Investors: US-Geldpolitik vor dem Wendepunkt?



13.04.2023 / 09:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





US-Geldpolitik vor dem Wendepunkt? Kommentar von Jason England, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors Ob es nun an dem angespannten Bankensektor lag oder daran, dass die Fed im vergangenen Jahr bereits in beispiellosem Umfang aggressive Zinserhöhungen vorgenommen hatte und sich daher dem Ende dieser Serie näherte - das Protokoll der FOMC-Sitzung zeigte endlich Anzeichen für unterschiedliche Auffassungen über den weiteren geldpolitischen Kurs. Zwar stimmten alle Teilnehmer einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der März-Sitzung zu, doch gab es "mehrere Teilnehmer", die überlegten, ob eine Beibehaltung der Zinssätze auf dieser Sitzung angemessen wäre, und "einige Teilnehmer" erwägten angesichts der anhaltend hohen Inflation und der starken jüngsten Daten eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte. In der Diskussion um Preisstabilität (die Inflation liegt immer noch deutlich über dem längerfristigen Ziel der Fed) und Finanzstabilität (Spannungen im Bankensektor) setzte sich bei dieser Sitzung die Entschlossenheit der Fed durch, die Inflation wieder auf ihr 2 %-Ziel zu bringen. Die Fed räumte ein, dass die Spannungen im Bankensektor wahrscheinlich zu einer gewissen Verschärfung der Kreditkonditionen führen werden. Es ist jedoch ungewiss, in welchem Umfang dies geschehen wird. So wird die Fed neben den Verzögerungseffekten bei den bereits im vergangenen Jahr erfolgten Anhebungen künftig noch stärker von den Daten abhängig sein. Sollte eine weitere geldpolitische Straffung erforderlich sein, wird sie die Zinsen weiter anheben, aber es scheint, dass die Fed viel näher an einer Pause ist, als wir vor den Bankenturbulenzen Anfang März dachten. Ende Presse-Anfragen

Heidi Rauen +49 69 33 99 78 13 - hrauen@dolphinvest.eu

Silke Tschorn +49 69 33 99 78 17 - stschorn@dolphinvest.eu Hinweise für Redakteure Janus Henderson Group ist ein weltweit führender aktiver Vermögensverwalter, der seine Aufgabe darin sieht, Anleger beim Erreichen ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen. Dazu wird ein breites Spektrum von Lösungen angeboten, wie Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und alternative Strategien. Janus Henderson verwaltet per 31. Dezember 2022 ein Anlagevermögen von etwa 287 Milliarden US-Dollar (ca. 269 Mrd. Euro) und hat über 2.000 Mitarbeiter sowie Büros in 23 Städten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Australian Securities Exchange (ASX) notiert. Diese Pressemitteilung ist ausschließlich für den Gebrauch von Medienvertretern bestimmt und sollte nicht von Privatanlegern, Finanzberatern oder institutionellen Investoren verwendet werden. Wir können Telefonanrufe zur wechselseitigen Absicherung, zur Verbesserung des Kundenservice und zwecks regulatorisch erforderlicher Aufzeichnungen speichern. Herausgegeben von Janus Henderson Investors. Janus Henderson Investors ist der Name, unter dem Anlageprodukte und -dienstleistungen von Janus Henderson Investors International Limited (Reg.-Nr. 3594615), Janus Henderson Investors UK Limited (Reg.-Nr. 906355), Janus Henderson Fund Management UK Limited (Reg.-Nr. 2678531), Henderson Equity Partners Limited (Reg.-Nr. 2606646), (jeweils registriert in England und Wales unter der Anschrift 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und reguliert durch die Financial Conduct Authority) sowie Henderson Management S.A. (Reg.Nr. B22848 unter der Anschrift 2 Rue de Bitbourg, L-1273, Luxemburg und reguliert durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier) zur Verfügung gestellt werden. Henderson Secretarial Services Limited (gegründet und registriert in England und Wales, Reg. No. 1471624, eingetragener Sitz 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) ist der Name, unter dem Sekretariatsdienste für Unternehmen erbracht werden. Alle diese Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Janus Henderson Group plc. (eingetragen und registriert in Jersey, Reg. No. 101484, mit eingetragenem Sitz in 13 Castle Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES). Janus Henderson Investors (Australia) Limited ABN 47 124 279 518 ist nicht verpflichtet, diese Informationen insoweit zu aktualisieren, als sie veraltet oder falsch sind oder werden. Janus Henderson, Knowledge Shared, und Knowledge Labs sind Marken der Janus Henderson Group plc oder einer ihrer Tochterunternehmen. © Janus Henderson Group plc.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.