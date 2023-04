An den Frequentis-Vorstandsvorsitzenden Norbert Haslacher sollen im Rahmen des Incentive Programms maximal 17.000 Aktien übertragen werden. Die konkrete Anzahl eigener Aktien, die an den CEO im Rahmen des LTIP2020 übertragen werden sollen, hängt von der tatsächlichen Zielerreichung unter dem LTIP2020 ab und wird voraussichtlich Anfang Mai 2023 festgelegt, so die Gesellschaft.

