NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat EssilorLuxottica mit "Overweight" und einem Kursziel von 215 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Brillenkonzern sei der unangefochtene Global Player im Bereich Augenheilkunde und zeichne sich durch Innovationen in neuen Bereichen sowie Technologien aus, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gemeinsam mit den Synergien aus Übernahmen sollte dies einen starken Rückhalt bieten, um in puncto Gewinn und Umsatz weiterhin schneller als der Sektor zu wachsen./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 00:15 / BST

FR0000121667