HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Baywa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 48,50 auf 49,50 Euro angehoben. Der Agrarkonzern wandele sich auch von einem Solarstromhändler zu einem Anbieter Erneuerbarer Energien, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte passte seinen Gewinnschätzungen zudem an die Geschäftszahlen für 2022 an./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005194062