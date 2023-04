Dass Apple unabhängiger von China als Produktionsstandort machen will, ist hinlänglich bekannt. Dabei macht der US-Techriese offenbar auch schnell Fortschritte: Laut einem Medienbericht hat sich die iPhone-Produktion in Indien im vergangenen Jahr bereits verdreifacht - und könnte bereits bis 2025 auf 25 Prozent steigen.Im vergangenen Geschäftsjahr habe Apple iPhones im Wert von rund sieben Milliarden Dollar in Indien produzieren lassen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ...

