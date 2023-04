Die Vienna Insurance Group (VIG) will nachrangige Schuldverschreibungen zurückkaufen. Konkret handelt es sich um die 400 Mio. Euro 3,75 Prozent 2046 non-call 2026 nachrangige Schuldverschreibungen. Das Angebot erfolgt laut VIG zu den Bedingungen, die in einem von der Gesellschaft erstellten Tender Offer Memorandum, das ab heute (13.4.) auf Anfrage bei Kroll Issuer Services Limited (vig@is.kroll.com) und Erste Group Bank AG (FISyndicate0604@erstegroup.com) erhältlich ist. In dem Offer Memorandum ist auch der Rückkauf-Preis enthalten. Verkaufswillige Anleihegläubiger müssen bis 20. April (17:00 Uhr MEZ) gültige Anweisung zur Angebotsabgabe einreichen.

Den vollständigen Artikel lesen ...