Innsbruck (ots) -Das Voting zum 5. feratel PanoramaAward ist beendet. Rund 4.500 Panoramafans haben für ihre Favoriten in Österreich und erstmals auch in der Schweiz abgestimmt.Das internationale Publikum hat gewählt: Galtür ist und bleibt der unangefochtene Überflieger Österreichs. Ebenso konnten das Wintermärchen und das Sommerparadies die Panoramafans überzeugen. Erstmals standen auch alle feratel Standorte der Schweiz in einer eigenen, nationalen Kategorie zur Auswahl.Der feratel PanoramaAward unterstreicht die Beliebtheit von Panoramavideos. Neben authentischer Wetterinformation sind sie vor allem eines: Emotion, sagt Ferdinand Hager, CTO feratel. Drohnenflüge ermöglichen neue, beeindruckende Sichtweisen auf eine Region. Zu den besten Drohnenpiloten zählt Simon Zangerle, der mit seinen Flügen bereits zum dritten Mal hintereinander den Award nach Galtür holt. Das verdient höchste Anerkennung, ergänzt Peter Schoner, Vertriebsleiter feratelPanorama.Die beliebtesten Panoramen Österreichs 2022/23Kategorie Wintermärchen1. Platz Filzmoos, 2. Platz Lachtal, 3. Platz Galtür,4. Platz Zauchensee, 5. Platz SchladmingKategorie Sommerparadies1. Platz Salzburg, 2. Platz Lesachtal, 3. Platz Uderns,4. Platz Gamlitz, 5. Platz EisenstadtKategorie Überflieger1. Platz Galtür, 2. Platz Zauchensee, 3. Platz Zell am See,4. Platz Maria Alm, 5. Platz Bad GasteinDas schönste Panorama der Schweiz 2022/231. Platz Brülisau - Hoher Kasten, 2. Platz Stoos - Fronalpstock, 3. Platz Paradiso - Monte San Salvatore,4. Platz Gornergrat - Riffelberg, 5. Platz Basel - Hotel KrafftEnde des Jahres wird auf www.panoramatv.com wieder abgestimmt. Und so bleibt die Frage: Wer hat das Schönste im ganzen Land?Alle Panoramen zu jederzeit auf www.feratel.com.