Die Nachfrage nach dem Batterierohstoff Lithium wächst schneller als das Angebot. Davon profitieren viele Lithiumfirmen, denn sowohl Batteriekonzerne, Bergbauunternehmen als auch Autohersteller wollen sich die Versorgung mit dem kritischen Material sichern. Analysten und Experten haben bereits ihre Favoriten unter dem Lithium-Aktien für dieses Jahr gekürt.

Lithium bleibt das gefragteste Metall in der Batterie für Elektroautos. Aufgrund der hohen Nachfrage fahren derzeit viele Batteriekonzerne und Autohersteller eine aggressive Strategie. Mittels Abnahmevereinbarungen beteiligen sie sich an Förderern des Alkalimetalls oder aber sie planen direkt eine Übernahme. Ein gutes Beispiel dafür ist der jüngste, 650 Millionen Dollar schwere Einstieg von General Motors bei Lithium Americas. Damit sichert sich der Detroiter Konzern die Belieferung aus der in Bau befindlichen Lithium-Mine Thacker Pass in Nevada.

Doch neben den Autokonzernen tummeln sich weitere Player in diesem Markt. So benötigen auch die großen Batteriekonzerne wie Weltmarktführer CATL aus China, Toshiba aus Japan oder die Riege der südkoreanischen Konzerne wie LG Energy Lithium für ihre Fabriken. Nicht zuletzt wollen auch die größten Bergbaukonzerne massiv von diesem Boom profitieren und sichern sich Minen, um das Material selbst abbauen zu können. Die größte Übernahme tätigte hier Rio Tinto mit 825 Millionen Dollar für Rincon in Argentinien. Der chinesische Bergbauriese Zijin Mining investierte bisher insgesamt knapp 1,5 Milliarden US-Dollar, um Neo Lithium zu übernehmen sowie sich ein weiteres Projekt zu sichern. Große Mining-Riese haben erst in den vergangenen Jahren verstanden, dass sich hier ein neues Geschäftsfeld auftut. Sie lockt nicht nur der langfristige Ausblick, sondern auch der hohe Preis. Denn für Lithium müssen heute etwa achtmal so viel bezahlt werden wie vor zwei Jahren. Die Internationale Energie Agentur IEA geht davon aus, dass die Nachfrage bis 2050 um das 26fache steigen wird.

Auf der Angebotsseite sieht es nicht ganz so bunt aus. Es gibt nur wenige Lithium-Unternehmen, die bereits Lithium fördern oder in den kommenden Jahren die Produktion aufnehmen wollen. Der Bau einer Mine, die Genehmigungen für den Betrieb und die Verarbeitung des Materials brauchen Zeit und Geld. Zu den Favoriten der Analysten zählt die Aktie von Livent. Sie kommt bereits auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 3,5 Milliarden Euro. Die Aktie ist an der NYSE in New York notiert. Insgesamt 14 Analysten verfolgen den Titel. Ihr Konsens-Kursziel liegt bei knapp 33 US-Dollar und damit etwa 55 Prozent über dem aktuellen Preis. Für 2023 plant Livent mit einem Umsatzwachstum von 30 Prozent auf mehr als eine Milliarde US-Dollar. Das adjustierte EBITDA soll bei 510 bis 580 Millionen US-Dollar liegen.

Auch die Experten des Magazins Forbes haben sich den Lithium-Markt angeschaut. Ihr Favorit für das Jahr 2023 ist die Aktie von Cleantech Lithium. Das britische Unternehmen entwickelt drei Vorkommen in Chile und will laut Plan Ende 2025/Anfang 2026 in Produktion gehen. Das aktuelle Ziel ist es, eine Machbarkeitsstudie für das Flaggschiffprojekt Laguna Verde vorzulegen. Gelingt dies, soll es im besten Fall schon im zweiten Halbjahr zu Gesprächen mit möglichen strategischen Partnern kommen. Auch eine Übernahme darf man angesichts der Größe des Vorkommens nicht ausschließen. CleanTech Lithium bringt es aktuell auf einen Börsenwert von rund 73 Millionen Euro. Die Analysten von Canaccord haben ein Kursziel von 540 Pence bei Berücksichtigung von zwei Vorkommen ausgegeben. Das entspricht mehr als dem Neunfachen des aktuellen Aktienkurses.

CleanTech Lithium

ISIN: JE00BPCP3Z37

WKN: A3DHXS

Webseite: https://ctlithium.com/de/

Land: UK / Chile

