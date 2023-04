Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Operations Management Software, kündigt neue Funktionen in den aktuellen Versionen FactoryLogix® 2023.1 und 2023.2 an. Diese Versionen markieren einen weiteren Meilenstein im unermüdlichen Engagement des Unternehmens fabrikweites, standardbasiertes IIoT (Industrial Internet of Things) zu vereinfachen und ein unübertroffenes Shopfloor-MES über benutzerkompatible Bedienerschnittstellen bereitzustellen.

"Unsere Kunden wissen, dass der Erfolg von Industrie 4.0 von der Erfassung und Kontextualisierung von Daten aus allen Quellen in der Fabrik abhängt, sowohl von Menschen als auch von Maschinen. Effiziente Daten von Bedienern erfordern Benutzeroberflächen, die auf jeden spezifischen Prozess und jede Person zugeschnitten sind, was bedeutet, dass sie zusammensetzbar sein müssen. Auf der Maschinenseite der Datengleichung ist die Verbindung mit intelligenten Maschinen relativ einfach. Die Kontextualisierung von Daten aus den unzähligen SPS-gesteuerten Fabrikanlagen der Welt und die Standardisierung und Nutzbarmachung dieser Daten war eine zeitraubende und manchmal schwierige Angelegenheit", so Jason Spera, CEO und Mitbegründer von Aegis Software. "Mit unserer neuesten Version haben wir die Herausforderung der Verbindung mit und Standardisierung von Daten aus SPS gelöst. Jetzt kann eine Fabrik mit vielen benutzerdefinierten SPS-gesteuerten Anlagen all diese Low-Level-Daten problemlos in kontextualisierte Standard-IIoT-Datenströme umwandeln und diese zu den umfangreichen Daten hinzufügen, die von den Bedienern der Fabrik erfasst werden, die mit FactoryLogix über die neue Benutzeroberfläche interagieren. Wir haben die IIoT-Informationsstruktur einer Fabrik wirklich vervollständigt."

FactoryLogix 2023.1 und 2023.2 bieten Erweiterungen für die gesamte Plattform. Im Folgenden finden Sie einen Auszug der branchenführenden Funktionen und Vorteile, die diese neue Version bietet:

SPS-Gateway Das neue SPS-Gateway ( SPS Speicherprogrammierbare Steuerung ) von Aegis vereinfacht und ermöglicht die Echtzeitverbindung und Datentransformation in standardbasiertes IIoT zwischen SPS-Geräten und beliebigen Softwaresystemen. Die Gateway-Lösung geht über ein einfaches Daten-Mapping hinaus, indem sie SPS-Daten-Tags erkennt und dann in einen kontextualisierten IIoT-Datenstandard umwandelt, um sicherzustellen, dass die Daten genau und umsetzbar sind. Jetzt können Bediener und Manager einen besseren Überblick über die gesamte Fabrikhalle erhalten und fundierte Entscheidungen auf Grundlage aktueller Informationen treffen, um kontinuierliche Verbesserungen zu erzielen.

FactoryLogix ist eine ganzheitliche und modulare IIoT-basierte Manufacturing Operations Management-Plattform, die führende Technologie mit leicht zu konfigurierenden Modulen verbindet, damit diskrete Hersteller ihre Strategie in Bezug auf Industrie 4.0 verwirklichen können. Dabei verwaltet FactoryLogix den gesamten Lebenszyklus in der Fertigung: von der Produkteinführung bis zur Materiallogistik, über die Fertigungsausführung und das Qualitätsmanagement bis hin zu leistungsstarken Analysen und Echtzeit-Dashboards. Die lückenlose Plattform hilft Unternehmen dabei, Produkteinführungen zu beschleunigen, Prozesse zu rationalisieren, die Qualität und Traceability zu verbessern, Kosten zu senken und eine größere Transparenz für Wettbewerbsvorteile und Rentabilität zu erzielen.

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible lückenlose Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis verfügt über Büros und Mitarbeiter in Deutschland, Großbritannien und China und es bestehen Partnerschaften zu 37 Maschinenherstellern. Aegis Software hat seit der Gründung bereits über 2.200 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt.

Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com/de. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für Ihre Fertigung

Hinweis: FactoryLogix ist ein eingetragenes Warenzeichen von Aegis Industrial Software. Alle anderen hierin enthaltenen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

