Erfurt (ots) -Für eine Woche machen 16 Vorschulkinder Urlaub auf dem Land - für sie eine spannende Erlebnisreise, die jeden Tag neue Erfahrungen mit sich bringt. Die fünfteilige Doku-Reihe "ENE MENE BU extraspezial: Elternurlaub" (KiKA) ist ein Spin-Off des erfolgreichen Kreativmagazins "ENE MENE BU...und dran bist du" (KiKA) und wird ab 17. April 2023 täglich um 9:25 Uhr gezeigt. Parallel stehen alle Inhalte auch auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App zur Verfügung."ENE MENE BU... und dran bist du" (KiKA) ist das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Magazin für Vorschulkinder von Vorschulkindern. Ziel des Formats ist, Fantasie, sinnliche Selbstwahrnehmung und kreatives Talent von Vorschüler*innen zu stärken. Das Spin-Off "ENE MENE BU extraspezial: Elternurlaub" vermittelt einen authentischen Einblick in den ersten Urlaub ohne Eltern und legt besonderen Fokus auf die sozial-emotionalen Momente der Kinder. Die Reihe zeigt, wie Kinder mit neuen Erfahrungen umgehen und bietet Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt der Vorschüler*innen.Die fünfteilige Reihe ist eine Produktion von KiKA und wurde von der Regisseurin Ysabel Fantou umgesetzt. Die Redaktion bei KiKA verantworten Diana Jung, Theresa Tatzelt, Dorit Jackermeier und Peter Morgenstern.Weitere Informationen und Bilder sowie eine Preview der ersten Folge finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5484904