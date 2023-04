Pressemitteilung der Photon Energy N.V

Photon Energy erreicht mit drei neuen rumänischen PV-Kraftwerken über 100 MWp im IPP-Portfolio

- Das Unternehmen hat drei weitere Photovoltaik (PV)-Kraftwerke in der Nähe von Calafat, Rumänien, mit einer installierten Kapazität von 6,0 MWp fertiggestellt und ans Netz angeschlossen.- Weltweit besitzt und betreibt das Unternehmen nun 92 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 103,6 MWp.- Die jährliche Gesamtproduktion der drei Kraftwerke wird voraussichtlich rund 9,6 GWh betragen, was einem erwarteten Umsatz von 1,4 Mio. Euro auf Basis der aktuellen Forward-Preise für Grundlaststrom in Rumänien für die nächsten 12 Monaten entspricht.

Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...