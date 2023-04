DJ Villeroy de Galhau: EZB muss noch einige kleine Zinsschritte tun

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den größten Teil ihrer Zinserhöhungen nach Aussage von EZB-Rats-Mitglied Francois Villeroy de Galhau hinter sich, ist aber noch nicht ganz fertig damit. "Möglicherweise haben wir bei unseren nächsten Sitzungen einen kleinen Weg mit Zinserhöhungen vor uns", sagte Villeroy laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg im Peterson Institute for International Economics in Washington. Er fügte hinzu: "Allerdings halte ich es für verfrüht, jetzt schon zu entscheiden, was wir im Mai tun werden."

EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann sagte dagegen, aus seiner Sicht sei eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte im Mai wegen der hohen Inflation weiterhin gerechtfertigt.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 04:08 ET (08:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.