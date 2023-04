Nach einem neuen Jahreshoch am Donnerstag bei 15.827 Punkten startet der DAX etwas ruhiger in den Donnerstagshandel. Der deutsche Leitindex notiert kurz nach Handelsstart mit einem leichten Plus über der 15.700-Punkte-Marke. Apropos Hoch: Die Aktien des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH sind in Folge auf das Q1-Ergebnis auf ein Allzeithoch geklettert. Wie die Zahlen ausgefallen sind und wie Anleger sich jetzt bei LVMH positionieren können, erfahren Sie im Börsen.Briefing. am Morgen.Das Börsen.Briefing. ...

