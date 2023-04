Köln (ots) -Im Kampf gegen die zunehmende Unterversorgung mit Pflegekräften in allen medizinischen Bereichen geht die Bundesrepublik Deutschland seit einigen Jahren neue Wege. In Mexiko werden hochqualifizierte Fachkräfte angeworben, um langfristig in Deutschland zu leben und zu arbeiten. Egal ob OP-Schwester, Intensivpflegerin oder Pfleger für Senioreneinrichtungen, der Bedarf ist riesig.Helga Grabbe Leiterin von Carl Duisberg Medical Recruiting, ist eine Pionierin dieses neuen Weges. Gemeinsam mit Ihren Kolleg*innen hat sie im mexikanischen Puebla ein Trainingszentrum aufgebaut, in dem die Pflegekräfte in intensiven Integration- und Sprachkursen auf ihre Zukunft in Deutschland vorbereitet werden."Die fachliche Qualifikation der Fachkräfte ist natürlich die wichtigste Vorrausetzung für die Arbeit im medizinischen Bereich. Die ist bei den mexikanischen Kräften bereits sehr gut. Die Deutsche Sprache ist die zweite Säule, da ohne Kommunikation mit medizinischen Kollegen und Patienten die Arbeit de facto unmöglich ist. CDCMX legt bei der Vermittlung darum besonderen Wert auf die sprachliche Ausbildung. Denn letztlich müssen sich die neuen Kolleg*innen ja nicht nur bei der Arbeit verständigen können, Sprache ist auch integraler Bestandteil für funktionierende Integration in die deutsche Gesellschaft," fasst die Mexiko-Expertin zusammen, die in den letzten Jahren schon über 300 medizinische Fachkräfte auf ihrem Weg nach Deutschland begleitet hat.Auch ihre Kollegin Dr. Saleta Sierra-Aragón sieht in der guten sprachlichen und interkulturellen Vorbereitungen einen wichtigen Punkt im Recruiting. Darum arbeitet Carl Duisberg Medical Recruiting ausschließlich mit Unternehmen, die, sowohl im Bereich Integrationsmanagement als auch beim Sprachtraining, bereit sind zu investieren. "Allen Beteiligten muss klar sein, dass es ohne klares Commitment von der Arbeitgeberseite sehr schwer wird, gute Fachkräfte zu motivieren und überzeugen ihr Heimatland zu verlassen um einen neuen Anfang zu wagen," so Dr. Sierra-Aragón.Um die Fachkräfte langfristig zu binden und zu halten, ist es Aufgabe des Arbeitgebers, die reibungslose Integration auch nach der Ankunft in Deutschland zu unterstützen. Dazu gehört nicht nur betriebliche Integration und Unterstützung bei behördlichen Vorgängen und der Wohnungssuche, sondern auch weitere sprachliche Schulung. Und da im besten Fall auch für mitgereiste Familienmitglieder."Wir dürfen nicht übersehen, dass die Anwerbung in Drittstaaten für die Anwerbenden und die Gesellschaft vom großen Vorteil ist, aber auch die Übernahme von Verantwortungen bedeutet " stellt Helga Grabbe klar. "Das zu verstehen ist der Schlüssel, um erfolgreich gutes Personal anwerben zu können."Der Fachkräftemangel wird Deutschland in den kommenden Jahren weiter beschäftigen, soviel ist allen Verantwortlichen klar. Helga Grabbe legt sich darum fest: "Unser Einsatz in Mexiko ist erst der Anfang."Über Carl Duisberg Medical RecruitingCarl Duisberg Medical Recruiting ist Ihr zuverlässiger Partner bei der Rekrutierung von medizinischem Fachpersonal aus Mexiko.https://www.pflegefachkraefte-mexiko.de/Pressekontakt:Pressekontakt:Carl Duisberg Medien GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitPatric PragerHansaring 49-51, 50670 KölnTel. 0162 4000987E-Mail: patric.prager@cdc.deInternet: http://www.cdc.deOriginal-Content von: Carl Duisberg Centren, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105906/5484978