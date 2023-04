Faserhersteller rückt zudem auch innovative Lösungen in den Blickpunkt, die die Performance von Windellinien verbessern

The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Körperpflege- und Bekleidungsindustrie, stellt seine neuesten Faserinnovationen für Hygiene- und Körperpflegeprodukte auf der INDEX 23 vor, der weltweit führenden Fachmesse für Vliesstoffe, die vom 18. bis 21. April im Palexpo in Genf (Schweiz) stattfindet.

Auf der Fachmesse startet The LYCRA Company den Marktauftritt der LYCRA EnviroFit-Faser, einer der zahlreichen Fasern, die das Unternehmen im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsplattform "Planet Agenda" entwickelt hat. Mit einer einzigartigen chemischen Zusammensetzung nutzt die LYCRA EnviroFit-Faser dünnere Garne, was die Fasermenge je Artikel reduziert und Ressourcen einspart, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.

"Wir freuen uns sehr, die LYCRA EnviroFit-Faser vorstellen zu können, die das Fasergewicht reduziert und gleichzeitig die Gesamtqualität und Leistung bewahrt, die von Körperpflegeprodukten erwartet werden", erklärte Scott Blackadar, President, Personal Care bei The LYCRA Company. "Weniger Masse bedeutet weniger Ressourcen und ein geringerer Energieverbrauch bei der Windelherstellung. Diese Faser wird Herstellern gefallen, die die Umweltauswirkungen ihrer Produkte deutlich reduzieren und ihre Kohlenstoffbilanz verbessern möchten."

The LYCRA Company ist nicht nur ständig bestrebt, das Faserangebot für Körperpflegeprodukte zu verbessern, sondern konzentriert sich auch auf die Bereitstellung von Komplettlösungen für die Herausforderungen der Kunden. Das Unternehmen bietet zwei einzigartige Technologien an, die das Spandexabwickelverfahren verbessern und die Produktivität der Windellinie optimieren sollen und ebenfalls auf der Messe beworben werden.

Marktauftritt der Trio-Loop-Garnsteuerung

The LYCRA Company rückt auf der INDEX 23 auch die Trio-Loop-Technologie in den Blickpunkt, das neueste Garnsteuerungssystem von BTSR International S.p.A. Die Trio-Loop-Technologie verbessert in Kombination mit MATRIXCUBE, einem spannungsgeregelten Plug-and-Play-Abwickelsystem, die Garnspannungsregelung und bietet neue Fehlersuchoptionen für eine weitere Verbesserung der Windellinienproduktivität.

Vertrieb von Knotter Typ 093E

The LYCRA Company ist zudem auch der globale Exklusivvertrieb des neuen, verbesserten Knotter Typ 093E für die Windelherstellung. Diese bahnbrechende Innovation von Mesdan S.p.A. bietet Herstellern größere Effizienz und Zuverlässigkeit durch die Eliminierung manueller Verknotung und weniger Maschinenstopps.

"Mit dem Angebot dieser Abgabetechnologien zeigen wir, dass wir ein sehr zuverlässiger und geschätzter Lösungsanbieter in der Branche sind", so Werner Hopstaken, Global Director, Personal Care bei The LYCRA Company. "Wir freuen uns sehr, unseren Kunden im Körperpflegebereich diese innovativen Produkte von BTSR und Mesdan anbieten zu können. Für weitere Informationen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung."

Besuchen Sie die Vertreter der The LYCRA Company auf der INDEX 23 an Stand 2151 oder besuchen Sie die folgende Website, um weitere Vorteile dieser Innovationen kennen zu lernen.

Über die INDEX 23

Die INDEX 23 ist die weltweit größte Fachmesse für den Vliesstoffmarkt. Die Messe findet alle drei Jahre statt und lockt Tausende von Besuchern aus über 100 Ländern aller Regionen an. Außer der Ausstellung finden im Rahmen der INDEX auch kostenlose Workshops, Seminare, Tutorien und Präsentationen statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter indexnonwovens.com.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologie-Lösungen und Innovationen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche und besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken wie: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Mit Hauptsitz in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware ist The LYCRA Company für innovative Produkte, technische Kompetenzen, nachhaltige Lösungen, Marketing-Support sowie ihren LYCRA ONE Marketplace weltweit anerkannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Wert der Produkte ihrer Kunden durch innovative Entwicklungen zu steigern, die die Verbraucherwünsche nach mehr Tragekomfort und dauerhafter Performance erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter lycra.com.

LYCRA EnviroFit ist eine Marke von The LYCRA Company.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

