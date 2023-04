Lust auf einen kleinen Spaziergang im Central Park? Oder Wellenreiten am Bondi Beach? Oder Bar-Hopping in Shibuya? All das könnte schon bald mit einem Kurztrip möglich sein - mit einem Hyperschalljet. Australien ist wunderschön, aber auch Neuseeland oder Südamerika - wenn da nur nicht die langen Flugzeiten wären. Wer Pech hat, ist von Europa nach Down Under mit einem regulären Passagierjet, inklusive Umsteigen und Verspätungen, zwischen 20 und 30 Stunden unterwegs. Da braucht man dann erst mal eine Woche Urlaub, um sich von den Strapazen des Flugs zu erholen. Ein spontaner Kurztrip zum Opernhaus in Sydney? Unmöglich! Doch das könnte sich schon bald ...

