FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.04.2023 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS INDUSTRIALS REIT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 168 (165) PENCE - BERENBERG CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 150 (170) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES THARISA PRICE TARGET TO 290 (270) PENCE - 'BUY' - CANACCORD CUTS WOOD GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 240 (275) PENCE - HSBC RAISES BARRATT DEVELOPEMENTS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 570 (390) PENCE - HSBC RAISES BELLWAY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2700 (2030) PENCE - HSBC RAISES BERKELEY GROUP TO 'HOLD' (REDUCE) - PRICE TARGET 4000 (3000) PENCE - HSBC RAISES CREST NICHOLSON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 270 (230) PENCE - HSBC RAISES PERSIMMON TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1550 (1410) PENCE - HSBC RAISES REDROW TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 670 (500) PENCE - HSBC RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 150 (105) PENCE - JEFFERIES RAISES DARKTRACE PRICE TARGET TO 500 (425) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1240 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS BRITVIC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 920 PENCE - RBC CUTS JTC PRICE TARGET TO 760 (820) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CENTAMIN PRICE TARGET TO 135 (130) PENCE - 'OUTPERFORM'



