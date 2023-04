DJ Italien bestellt Cattaneo zum neuen Chef des Versorgers Enel

ROM (Dow Jones)--Italiens Regierung hat im Rahmen einer Neubesetzung des Enel-Vorstandes Flavio Cattaneo als neuen CEO des staatlich kontrollierten Versorgers vorgeschlagen. Cattaneo soll die Nachfolge von Francesco Starace antreten, während Claudio Scaroni Chairman werden soll.

Cattaneo ist derzeit Executive Vice President beim Eisenbahnunternehmen Italo SpA und war zuvor CEO des italienischen Netzbetreibers Terna SpA sowie des Telekommunikationsunternehmens Telecom Italia SpA.

Die Personalie sei eine Überraschung, schrieb Analyst Stefano Gamberini von Equita Sim in einer Studie. In Zeitungen sei in den vergangenen Tagen der derzeitige Terna-CEO Stefano Donnarumma als neuer Enel-Chef gehandelt worden.

Die Aktien von Enel handeln aktuell knapp 4 Prozent niedriger bei 5,76 Euro. Nach Einschätzung der Analysten von RBC hat die negative Aktienreaktion nichts mit der Glaubwürdigkeit von Cattaneo zu tun. Vielmehr dürften sich die Anleger Sorgen über die künftige strategische Ausrichtung der Enel SpA machen mit einem möglicherweise stärkeren Fokus auf den italienischen Markt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 05:06 ET (09:06 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.