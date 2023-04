Die US-Fluggesellschaft leidet in einem hart umkämpften Markt unter anhaltend hohen Kosten und sparsamen Passagieren. Auch der Chart von American Airlines bietet ein pessimistisches Bild, denn seit Januar 2018 befindet sich der Kurs in einem aktiven Abwärtstrend. Die Anzeichen verdichten sich, dass sich die Kursrückgänge fortsetzen.Im Januar 2018 begann der Abwärtstrend an der 59-Dollar-Marke. Daraufhin brach der Kurs, auch bedingt durch die Corona-Krise, bis auf 8,22 Dollar im Mai 2020 ein. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...