Am Mittwochabend hat bei Ethereum das mit Spannung erwartete "Shanghai"-Upgrade stattgefunden. In der Branche ist von einem Meilenstein bei der Umstellung des Netzwerks auf das effizientere "Proof-of-Stake"-Verfahren (PoS) die Rede. Der Kurs nimmt daraufhin die psychologisch wichtige 2.000-Dollar-Marke ins Visier.Die "Shanghai"-Hard-Fork, auch "Shapella" genannt, ist am Vorabend ohne größere Probleme über die Bühne gegangen. Seither können erste Nutzer ihre Ether-Bestände, die sie zur Sicherung ...

