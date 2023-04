Mannheim (ots) -Seit 1. April 2023 ergänzt Jochen Knorz als Managing Partner die Geschäftsführung der Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab). In seiner neuen Aufgabe verantwortet er die weltweiten Vertriebs- und Business-Development-Aktivitäten der Camelot Consulting Group.Mit Jochen Knorz gewinnt Camelot eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit über 20 Jahren Erfahrung in Beratung und Vertrieb. Zu Beginn seiner Karriere erwarb der gelernte Wirtschaftswissenschaftler bei dem Softwarehersteller SAP grundlegendes Lösungs-, Beratungs- und Vertriebs-Know-how, zunächst als Technical Consultant und später im globalen Account Management. Anschließend wechselte er zum Beratungs- und Softwarehaus IDS Scheer, wo er die Vertriebsleitung für die Branche Manufacturing übernahm.Vor seinem Einstieg bei Camelot war Jochen Knorz als Partner für den Regionalvertrieb der Management- und IT-Beratung MHP in der D/A/CH-Region verantwortlich."Ich habe Camelot als ein Beratungsunternehmen kennengelernt, das seine Kunden konsequent in den Mittelpunkt seines Handelns stellt und dem es immer wieder gelingt, mit innovativen Konzepten und Lösungen nachhaltigen Mehrwert für sie zu schaffen. Umso mehr freue ich mich, in meiner neuen Rolle das weitere Wachstum der Camelot zu unterstützen", kommentiert Jochen Knorz.Als Managing Partner wird sein Fokus vor allem auf der Weiterentwicklung der globalen Vertriebsstrategie liegen. Dazu zählt insbesondere, Kunden in allen Regionen bestmöglich zu betreuen und vertrauensvolle, langfristige Partnerschaften zu schaffen.Über die Camelot ITLab GmbHDie besten Ergebnisse für Kunden zu erzielen durch die Implementierung, Erweiterung und Innovation von Unternehmensanwendungen im SAP- und IT-Umfeld: das ist die Mission von Camelot ITLab. Mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz sowie IT- und Prozess-Know-how von der strategischen bis zur operativen Ebene stellen wir eine nachhaltige Umsetzung sicher.Camelot ITLab ist ein langjähriger Implementierungspartner von SAP mit gemeinsamen Co-Innovations- und Co-Entwicklungsinitiativen, die neueste Technologien nutzen. Als Teil der CAMELOT Consulting Group, die führenden Experten im Bereich Value Chain Management, profitieren Kunden von Management- und IT-Beratung aus einer Hand.Unsere globalen Beratungsteams liefern höchste Qualität in den Schwerpunktbereichen S/4HANA Transformation, Digital Supply Chain, Logistik, Datenmanagement, Analytics und Customer Experience (CX).www.camelot-itlab.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 173 68 55 639Email: sgsc@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128234/5485050