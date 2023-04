DJ Diageo beendet Aktienlisting in Paris und Dublin

Von Michael Susin

LONDON (Dow Jones)--Angesichts geringer Handelsvolumina in Paris und Dublin lässt der Spirituosenhersteller Diageo die Börsennotierungen seiner Aktien dort in Kürze auslaufen. Bei Euronext Paris werde dieser Schritt um den 26. Mai umgesetzt, bei Euronext Dublin um den 30. Mai, teilte der Hersteller von Guinness und Smirnoff Wodka mit. Die Listings der Aktie in London und an der New York Stock Exchange seien nicht betroffen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 05:16 ET (09:16 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.