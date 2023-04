Am morgigen Freitag beginnt mit den Zahlen der US-Wall-Street-Häuser die Berichtssaison. Dabei werden die Auswirkungen der Zinswende und die Turbulenzen der letzten Woche im Fokus stehen. Die Zahlen der Commerzbank zum ersten Quartal kommen aber erst am 17. Mai.Mit JPMorgan und Citigroup machen morgen die ersten Großbanken in den USA den Anfang für die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse. Bei JPMorgan, der größten Bank des Landes, rechnet der Konsens mit einem Anstieg der Erträge auf 35,4 Milliarden ...

