In den USA steht bereits wieder die Bilanzsaison vor der Tür. Morgen legen die ersten Banken ihre Zahlen vor. Goldman Sachs ist am Dienstag an der Reihe. Samir Boyardan von HeavytraderZ zeigt, welcher Trade sich aktuell anbietet. HeavytraderZ lädt Dich um 14:15 Uhr zum Einblick in alle Team-Trades ...