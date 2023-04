Starker Jahresstart für Automobilzulieferer HELLA - Umsatzsteigerung von mehr als 14%

Werbung







Trotz verhaltener Entwicklung im chinesischen Markt steigert HELLA, agierend unter der Dachmarke FORVIA, seinen konzernweiten Umsatz auf rund 2 Milliarden Euro.



Wie der Lippstädter Automotive-Konzern heute mitteilte, konnte im ersten Quartal 2023 ein positives Umsatzwachstum von 14,4% erwirtschaftet werden. 2022 betrug der Umsatz noch 1,7 Mrd. Euro.



Laut Michel Favre, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung, übertrug der Konzern die Wachstumsdynamik des Vorjahres erfolgreich in das neue Geschäftsjahr. Maßgeblich für die positive Entwicklung seien die Geschäftsbereiche Elektrifizierung und Energiemanagement, sowie sicheres und automatisiertes Fahren. Die vollständigen Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 werden wie geplant am 27. April 2023 bekanntgegeben.









Ausblick auf die Hauptversammlung:



Neben dem detaillierten Geschäftsbericht für das vergangene Quartal blicken Anleger gespannt auf die Bekanntgabe des Dividendenbetrags. Dieser soll nach Erwartungen deutlich höher ausfallen als im vergangenen Jahr.



Welche Auswirkungen Dividenden nicht nur auf die Aktie selbst, sondern auch entsprechende Derivate haben, erläuterte unser Referent Julius Weiß zuletzt als Teil der kostenlosen Webinarreihe unter dem Titel "Dividenden und Derivate - das sollten Sie vor dem Start der Dividendensaison wissen".









In der nächsten Webinarausgabe erhalten Sie einen Einblick in die Welt der Hebelprodukte. Über den folgenden Link können Sie sich unverbindlich zu den Webinaren anmelden und erhalten weitere Informationen zu kommenden Terminen.









