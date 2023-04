Mit Nebel können selbstfahrende Autos nicht gut umgehen. Der in San Francisco häufig auftretende Nebel "Karl" hat die Waymo-Taxis jetzt zum Stillstand gebracht, was ein Verkehrschaos auslöste. Seit November 2022 dürfen die selbstfahrenden Waymo-Taxis in San Francisco ohne menschliche Sicherheitspersonen am Lenkrad unterwegs sein. Größere Probleme scheint es seitdem nicht gegeben zu haben. Mit Nebel kommen die Fahrzeuge aber nicht ...

