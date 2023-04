Die europäische Weltraummission Jupiter Icy Moons Explorer startet heute um 14:15 Uhr ihre achtjährige Reise zum größten Planeten unseres Sonnensystems. Der Start kann im Livestream verfolgt werden. Die Raumsonde Juice, die drei der vier Hauptmonde des Jupiter erkunden soll, wird heute an der Spitze der europäischen Ariane-5-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, ihre Reise ins All antreten. Der Start ist der vorletzte Flug der Schwerlast-Rakete Ariane 5, die nach mehr als 30 Dienstjahren in den Ruhestand ...

