Mönchengladbach - Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach steht im Sommer offenbar ein größerer Umbruch an. Neben Kapitän Lars Stindl werden auch Marcus Thuram und Ramy Bensebaini ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern, teilte der Verein am Donnerstag mit.



Das sei "schade, weil uns beide in den zurückliegenden vier Jahren sportlich viel gegeben haben", ließ sich Sportdirektor Roland Virkus zitieren. Man verstehe auch, dass die Fans enttäuscht seien. "Es war aber in den vergangenen Jahren immer Teil unseres Weges, solche talentierten Spieler zu holen, weiterzuentwickeln - und irgendwann auch ziehen zu lassen, weil wir sie nicht ewig halten können", so Virkus weiter. Dass das Trio jetzt ablösefrei geht, sei "natürlich nicht gut".



Trotzdem hätten sie "einen stilvollen Abschied verdient". Dass Stindl seine Entscheidung "mit der Verantwortung gegenüber seiner Familie" erklärt hat, spreche "am Ende ja auch für den Menschen Lars Stindl", so der Sportdirektor. Den gebürtigen Pfälzer könnte es wohl zurück in seine Heimat ziehen, Bensebaini wird laut Medienberichten mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, während Thurams Ziel noch offen ist.