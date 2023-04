Berlin (ots) -David Wolff und Sebastian Burmester sind die Gründer und Geschäftsführer der E-Learning-Agentur, mit der sie Unternehmen dabei unterstützen, Schulungsinhalte zu digitalisieren sowie funktionierende E-Learning-Plattformen zu entwickeln und zu implementieren. Neben einer großen Zeit- und Kostenersparnis profitieren ihre Kunden von standardisierten Prozessen und einer höheren Einarbeitungsqualität neuer Mitarbeiter. In diesem Artikel verraten die E-Learning-Experten, welche Probleme ihre Kunden haben und wie eine Zusammenarbeit mit der E-Learning-Agentur abläuft.Bevor neue Mitarbeiter produktiv im Unternehmen eingesetzt werden können, sind zunächst Investitionen nötig. Nach dem Recruiting- und dem Einstellungsprozess findet eine Einarbeitungsphase statt, in der neue Kollegen das Unternehmen, die Abläufe und ihre zukünftigen Aufgaben kennen- und verstehen lernen. Das Onboarding, das üblicherweise mindestens mehrere Wochen in Anspruch nimmt, wird in der Regel von einem oder mehreren Bestandsmitarbeitern übernommen und ist entsprechend kostenintensiv. Um nicht nur wertvolle Ressourcen zu sparen, sondern auch die Qualität durch standardisierte Einarbeitungsprozesse zu erhöhen, haben David Wolff und Sebastian Burmester es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen mit individuell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen E-Learning-Plattformen zu unterstützen.Mit der E-Learning-Agentur digitalisieren die Experten Schulungen für größere und Mittelstandsunternehmen und beraten sie hinsichtlich geeigneter Technologien. Sie sorgen dafür, dass das Onboarding neuer Mitarbeiter im Unternehmen über eine Schulungsplattform stattfinden kann, sodass sie nicht mehr händisch von anderen Mitarbeitern angelernt werden müssen. Mit über 15 Jahren Erfahrung und einem Team aus Experten konnten David Wolff und Sebastian Burmester bereits unzähligen Kunden dabei helfen, ihre Prozesse durch digitalisierte Lerninhalte schneller, günstiger und effizienter zu gestalten. "Auf dem Niveau großer Konzerne ist E-Learning viel weiter verbreitet und in diesem Bereich haben wir umfassende Erfahrung gesammelt, welche Techniken funktionieren und welche nicht. Die Erfahrung wollen wir nun auch in den Mittelstand bringen und ebenso kleinere Unternehmen, die noch Nachholbedarf in der Digitalisierung haben, helfen", so die Geschäftsführer der E-Learning-Agentur.Mit E-Learning-Plattformen Zeit, Geld und Personalressourcen sparenZu den Aufgaben von David Wolff und Sebastian Burmester gehören die Erstellung von Lerninhalten sowie die Beratung zu und die Implementierung von Lerntechnologien. So erstellen sie Schulungsvideos und digitale Trainings und beraten ihre Kunden zur Wahl der richtigen Lernplattform. Darüber hinaus übernehmen die Experten die Installation und Betreuung der Lernplattformen. Alle Lösungen der E-Learning-Agentur sind individuell auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Diese profitieren nicht nur von standardisierten Einarbeitungsprozessen, sondern auch von der Einsparung von Zeit, Geld und Personalressourcen. Insbesondere bei Fachkräftemangel oder hoher Fluktuation helfen Lernplattformen dabei, langfristig Kosten zu sparen.In der Regel stehen die Kunden der E-Learning-Agentur noch ganz am Anfang. Während einige noch gar kein Vorwissen haben, haben andere bereits über E-Learning-Beauftragte im Unternehmen, die aber oft nur wenig Erfahrung in diesem Bereich haben. Viele glauben auch, dass eine Einarbeitung nur persönlich stattfinden kann oder haben zuvor mit Lösungen von anderen Dienstleistern gearbeitet, die jedoch nie passend waren und entsprechend nicht funktioniert haben. "Wir sehen oft, dass Unternehmen über E-Learning-Systeme verfügen, mit denen die Mitarbeiter nicht arbeiten können, weil die Systeme gar nicht darauf ausgerichtet sind. Sie kommen dann zu uns und lassen das Ganze neu erstellen", so David Wolff. Während viele Plattformen nicht intuitiv oder flexibel genug sind oder die Lerninhalte nicht so hochwertig und unterhaltsam sind, dass die Mitarbeiter Akzeptanz dafür entwickeln, wissen die Profis von der E-Learning-Agentur, was es für Medien braucht und worauf man achten muss, damit die Lernziele auch erreicht werden.Umfassender Service mit großer Expertise und jahrelanger ErfahrungDie Zusammenarbeit mit der E-Learning-Agentur beginnt stets mit einem kurzen Kennenlerngespräch, in dem der Status quo des Kunden erfasst und geprüft wird, welche internen Ressourcen und welches Schulungsmaterial vorhanden sind und an welchen Stellen Hilfe benötigt wird. Im nächsten Schritt wird ein Grobkonzept entwickelt und analysiert, wie der Medienmix aussehen könnte, welche Themen relevant sind und welche Plattform notwendig ist, um das Ganze technisch implementieren zu können. Im Anschluss entstehen Drehbücher und Feinkonzepte zu den einzelnen Modulen. Es werden Sprecher beauftragt, die Inhalte gefilmt, animiert oder mithilfe von Tools produziert und schließlich alles veröffentlicht. "Unser Kunde hat währenddessen nichts weiter zu tun, als fachliches Feedback zu geben", erklärt Sebastian Burmester.Mit über 15 Jahren Erfahrung als E-Learning-Agentur konnten die Experten bereits vielen mittelständischen und großen Unternehmen, Behörden, Universitäten und Vereinen zu ihrem perfekten E-Learning-Kosmos verhelfen. Ihr Team besteht ausschließlich aus qualifizierten Fachkräften, die viel Erfahrung und Know-how einfließen lassen und herausragende Leistungen erbringen. Pressekontakt:Die E-Learning-Agenturwww.e-learningagentur.comOriginal-Content von: E-Learning-Agentur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169524/5485116