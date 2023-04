NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Zahlen der europäischen Chemieindustrie zum ersten Quartal dürften im Allgemeinen weniger schlecht ausgefallen sein als zu Jahresbeginn befürchtet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Chance/Risiko-Verhältnis des Sektors erscheine insgesamt recht positiv. Seine bevorzugten Branchenwerte sind BASF und Solvay./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 00:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 00:55 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000EVNK013