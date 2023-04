ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 960 auf 1005 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analystin Natasha Brilliant in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate deuteten auf ein robustes Wachstum hin. Die Expertin ist zwar insgesamt positiv für den Luxussektor gestimmt, sieht aber in einigen Bereichen ein Risiko - insbesondere in den USA und bei der Geschwindigkeit der Erholung in China./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 04:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014