Vancouver, British Columbia - 13. April 2023 / IRW-Press / - Golden Independence Mining Corp. (CSE: IGLD, OTCQB: GIDMF, FWB: 6NNA) (das "Unternehmen" oder "Golden Independence") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Goldprojekt Napoleon im Bergbaurevier Kamloops in British Columbia, das sich im Explorationsstadium befindet, erweitern konnte. Das Unternehmen hat durch direktes Abstecken auf Grundlage der zu erwartenden Ergebnisse der Auswertung historischer Proben die Größe des Projektgeländes um rund 506 Acres bzw. 20 % auf insgesamt 3.168 Acres erweitert. Das Projekt Napoleon umfasst eine durchgehende Konzessionsfläche von 3.168 Hektar, die zur Gänze im Besitz des Unternehmens ist und für die keine Lizenzgebühren bezahlt werden müssen. Das Unternehmen hat die Firma Tripoint Geological Services aus Victoria (British Columbia) mit der Planung eines bevorstehenden Explorationsprogramms beauftragt, das noch in diesem Quartal eingeleitet werden soll.

"Wir konnten unser faszinierendes Projekt Napoleon um fast 20 % deutlich erweitern, und anhand einer eingehenden Analyse historischer Aufzeichnungen hat sich gezeigt, dass in den neuen Konzessionsgebieten eine Goldmineralisierung enthalten ist", so Jeremy Poirier, der CEO von Golden Independence. "Wir werden in den kommenden Wochen aktiv an der Ausgestaltung eines Explorationsprogramms arbeiten, das durch die ganzjährige Erreichbarkeit des Projekts und die gut ausgebaute Infrastruktur erleichtert wird."

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass eine Vereinbarung mit der Firma Emerging Markets Consulting, LLC ("EMC") (Adresse: 390 North Orange Ave. Suite 2300, Orlando, FL, 32801; E-Mail: info@emergingmarketsllc.com; Tel: + 321-206-6682) unterzeichnet wurde. EMC wird das Unternehmen ab dem 17. April 2023 bis zu sechs Monate lang mit Marketingleistungen unterstützen. Die Geschäftsbeziehung kann innerhalb der Vertragsdauer jederzeit verlängert oder beendet werden.

EMC erhält als Gegenleistung ein Honorar in Höhe von 150.000 US-Dollar und wird unter Einsatz seiner Online-Programme dafür sorgen, dass das Interesse bei den Anlegern steigt und über verschiedene Online-Plattformen und Methoden des Engagements neue potenzielle Anleger gewonnen werden können. Die Werbeaktivitäten erfolgen auf YouTube, Twitter, Facebook und Google. EMC ist ein Dienstleister nach dem Fremdvergleichsgrundsatz, der zuvor keine Beziehungen mit dem Unternehmen unterhalten hat.

Golden Independence Mining Corp. ist ein Erschließungsunternehmen, das sich derzeit in erster Linie auf das im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindliche Projekt Independence, das an die Mine Phoenix-Fortitude von Nevada Gold Mines im Battle Mountain-Cortez Trend in Nevada grenzt, sowie auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Napoleon in der Kamloops Mining Division in British Columbia konzentriert. Das Projekt Independence beherbergt eine nachgewiesene und angedeutete Ressource von 334.300 Unzen Gold sowie eine vermutete Ressource von 847.000 Unzen Gold mit erheblichen Anteilen an Silber als Nebenprodukt. Im Rahmen einer wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) im Jahr 2021 wurde ein kostengünstiger Haufenlaugungsbetrieb mit Schwerpunkt auf den oberflächennahen Ressourcen und einer Gesamtproduktionsmenge von 195.443 Unzen Gold ausgewiesen, für den sich die nachhaltigen Cashkosten (AISC) auf 1.078 US-Dollar pro Unze Gold belaufen. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von R. Tim Henneberry, P.Geo. (BC), einem Director und President von Golden Independence Mining Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze), die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen des Managements beruhen, die vor dem Hintergrund der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen gemacht wurden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, weshalb zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Leistung des Unternehmens darstellen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über den Beginn des Explorationsprogramms auf dem Projekt Napoleon und das Explorationspotenzial des Projekts Napoleon. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, inhärente Risiken in Verbindung mit der Bergbaubranche und den Ergebnissen von Explorationsaktivitäten und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten, Volatilität des Aktienmarktes und Schwankungen des Kapitalmarktes, allgemeine Markt- und Branchenbedingungen sowie jene Risikofaktoren, die in der zuletzt eingereichten Management's Discussion & Analysis des Unternehmens erörtert wurden. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich wesentlich von jenen unterscheiden, die in diesen Informationen vorausgesagt wurden. Diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und werden durch diesen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedar.com eingereicht wurden, ausführlicher behandelt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Informationen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

