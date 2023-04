EQS-News: NevGold Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis

NevGold Corp.: NEVGOLD FINDET BEI NUTMEG MOUNTAIN IN 10 METERN TIEFE ÜBER 79,3 METER MIT 0,72 G/T GOLD, EINSCHLIESSLICH 13,4 METER MIT 2,32 G/T GOLD IN 26 METERN TIEFE



Video-Pressemitteilung: NevGold hat zur Erläuterung seiner Bohrergebnisse ein kurzes Video erstellt, das Sie hier sehen können. Vancouver, British Columbia, 15. April 2023 NevGold Corp. ("NevGold" oder "das Unternehmen") (TSXV: NAU) (OTCQX: NAUFF) (Frankfurt: 5E50) freut sich, hochgradige Haufenlaugungs-Goldergebnisse zu vermelden, die an der Oberfläche des Goldprojekts Nutmeg Mountain ("Nutmeg Mountain" oder "das Projekt") in Idaho gefunden wurden. Das Projekt enthält eine Mineralressource, die im Jahr 2020 auf 910.000 angezeigte Unzen Gold (43,5 Mt @ 0,65 g/t Au) und 160.000 abgeleitete Unzen Gold (9,1 Mt @ 0,56 g/t Au) geschätzt wurde (siehe Anmerkung 1). Die anfänglichen Bohrergebnisse unterstreichen die potenziellen Gehaltssteigerungen und das Wachstumspotenzial der Ressource, die an der Oberfläche beginnt und nur minimale Abtragungen erfordert. Das Bohrprogramm schreitet planmäßig und budgetgerecht voran; die Bohrergebnisse werden in den kommenden Monaten nach und nach veröffentlicht. Wichtigste Highlights Hochgradiges, haufenlaugbares Gold an der Oberfläche: Das Unternehmen fand über 79,3 Meter mit 0,72 g/t Gold in 10,4 Metern Tiefe (haufenlaugbar), einschließlich über 13,4 Meter mit 2,32 g/t Gold in 25,6 Metern Tiefe (haufenlaugbar) (Bohrloch NMD003), und über 23,9 Meter mit 0,56 g/t Gold in 24,1 Metern Tiefe, einschließlich über 11,4 Meter mit 0,89 g/t Gold in 25,6 Metern Tiefe, wobei 4,33 g/t Gold in der Nähe des Bohrlochbodens (Loch NMD001, das Bohrloch ging während der Mineralisierung verloren ) festgestellt wurden. Die Mineralisierung beginnt an der Oberfläche, wodurch nur minimale Abtragungen erforderlich sind, und weist positive Haufenlaugungseigenschaften auf, wobei sowohl freies Gold als auch oxidiertes Material vorhanden ist (siehe Abbildung 1).

) festgestellt wurden. Die Mineralisierung beginnt an der Oberfläche, wodurch nur minimale Abtragungen erforderlich sind, und weist positive Haufenlaugungseigenschaften auf, wobei sowohl freies Gold als auch oxidiertes Material vorhanden ist (siehe Abbildung 1). Hochgradiges Potenzial in der Tiefe: Bohrloch NMD003 durchschnitt mehrere große Ader-/Brekzienzonen in einer Tiefe von 251 Metern und 469 Metern in einem gänzlich unerprobten Bereich des Projekts; die Untersuchungen stehen noch aus (siehe Abbildungen 1, 4 und 5). Die durchschnittliche Tiefe der historischen Bohrungen auf dem Projekt beträgt nur 75 Meter, und das Unternehmen sieht ein beträchtliches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in der Tiefe. Bohrloch NMD003 durchteufte eine Materialstruktur, die weitere Bohrungen erfordern wird, da die im Bohrkern festgestellten Quarzstrukturen auf eine potenzielle hochgradige Zubringerstruktur in der Tiefe schließen lassen.

Offene, oberflächennahe Mineralisierung entlang des Gesteinslaufs: Ein großer Step-out 140 Meter vom nächstgelegenen Bohrkragen entfernt durchschnitt eine signifikante anomale Mineralisierung, die in 4,6 Metern Tiefe beginnt und sich bis in 93,6 Meter Tiefe mit Gehalten von bis zu 0,43 g/t Gold ausdehnt (Bohrloch NMD002). Die Mineralisierung ist in alle Richtungen offen; dementsprechend sind weitere Bohrungen in diesem Gebiet geplant, um zusätzliche Ziele zu erproben, die durch geochemische und geophysikalische Daten festgestellt wurden, welche zuvor auf dem Projekt gesammelt wurden.

Laufendes Update des Bohrprogramms: Das Bohrprogramm verläuft in Übereinstimmung mit dem Zeit- und Kostenplan; die Bohrergebnisse werden in den kommenden Monaten kontinuierlich veröffentlicht. Brandon Bonifacio, CEO von NevGold, kommentiert: "Die anfänglichen Ergebnisse unseres Eröffnungsbohrprogramms bei Nutmeg Mountain unterstreichen die außergewöhnliche oberflächennahe, haufenlaugbare Goldmineralisierung auf dem Projekt. Es ist sehr aufregend, dicke Goldabschnitte zu sehen, die an der Oberfläche beginnen - und das bei einem Projekt, das eine Quelle aus dem Jahr 2020 für 910.000 angezeigte Unzen Gold und 160.000 abgeleitete Unzen Gold rühmte (siehe Anmerkung 1). Wir sehen ein deutliches Aufwärtspotenzial hinsichtlich der Größe und des Gehalts mit einem Ressourcenpotenzial von über 100 vertikalen Metern außerhalb des Grubenmantels von 1500 US$/Unze, der für die Quelle im Jahr 2020 verwendet wurde (siehe Abbildung 1). Ein Großteil des Materials, das bei dem Projekt gebohrt wurde, ist hochgradiger und weist ein geringeres Abraumverhältnis auf als viele Goldprojekte im Tagebau mit Haufenlaugung, die sich entweder in Betrieb oder in der Entwicklungsphase im Westen der USA befinden. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, den Wert von Nutmeg Mountain ans Tageslicht zu bringen, indem wir das Projekt mit dem Ziel bebohren, eine Haufenlaugungs-Goldressource von mehreren Millionen Unzen voranzubringen." Derick Unger, NevGolds Vizepräsident Exploration, erläutert: "Unsere ersten Bohrungen bei Nutmeg Mountain haben unsere Erwartungen übertroffen und verdeutlichen, dass in dem Projekt ein starkes, kontinuierliches Goldsystem steckt, das im Wesentlichen an der Oberfläche beginnt. Darüber hinaus wurden durch diese Bohrungen neue potenzielle Zubringerstrukturen in der Tiefe festgestellt, die ein hochgradiges Potenzial haben. Bemerkenswert ist auch, dass dies das erste Bohrprogramm auf dem Projekt ist, bei dem orientierte Bohrkerne verwendet werden, eine Technologie, die unerlässlich ist, um die Strukturen zu verstehen, die die Goldmineralisierung beeinflussen. Wir freuen uns darauf, diese neuen orientierten Kerndaten und unsere Stratigrafie-Einsichten zu nutzen, um weiterhin rasch Goldressourcen-Unzen hinzuzufügen. Wir haben die nachträglichen Bohrungen abgeschlossen und erwarten mit Spannung die weiteren Prüfungen des aktuellen Bohrprogramms." Drill Results Hole ID Length, m* g/t Au From, m To, m Comment NMD0001 23.9 0.56 24.1 48.0 hole terminated in mineralization including 11.4 0.89 25.6 37.0 NMD0001a 53.3 0.20 29.0 82.3 poor core recovery NMD0001a 24.2 0.28 135.2 159.4 poor core recovery NMD0002 10.0 0.16 4.8 14.8 intercepted up to 0.43 g/t Au down to 93.6m NMD0003 79.3 0.72 10.4 89.6 including 13.4 2.32 25.6 39.0 including 11.0 pending 251.3 262.3 assays pending, hydrothermal vein-breccia including 7.6 pending 469.1 476.7 assays pending, hydrothermal vein-breccia

(Tabelle "Bohrresultate"; Sternchentext: *Gemeldete Bohrloch-Dicke; die tatsächliche Breite variiert je nach Neigung des Bohrlochs und beträgt etwa 70 % bis 90 % der Bohrloch-Dicke. Alle Löcher wurden mit Kernbohrungen abgeschlossen. Offensichtliche Rechenfehler sind auf Rundungen zurückzuführen.) Abbildung 1: Querschnitt durch Nutmeg Mountain in nordöstlicher Richtung mit rot umrandetem Grubengebäude (1500 US$/Unze). Die roten Abschnitte der Bohrlöcher zeigen Gold-Abschnitte mit mehr als 0,20 g/t, die in aktuellen und historischen Bohrungen definiert wurden. Die orange Strichellinie visualisiert ein Gebiet mit zusätzlichem Ressourcenerweiterungspotenzial. Details zur Bohrlochausrichtung Hole ID Azimuth degrees Dip degrees Total Depth feet Total Depth meters NMD0001 95 55 157.5* 48.0* NMD0001a 95 55 1498.5* 456.7* NMD0002 85 45 587 178.9 NMD0003 130 70 1656.5 504.9

*Die Zieltiefe wurde nicht erreicht. Anmerkung 1: Nutmeg Mountain - Quelle aus dem Jahr 2020 Am 14. Juli 2020 veröffentlichte GoldMining Inc. (TSX: GOLD, NYSE: GLDG) ("GoldMining") einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 über das Projekt mit dem Titel "Technical Report - Almaden Gold Property", der am 1. April 2020 in Kraft getreten war und die folgenden Angaben enthält, die NevGold als historische Mineralressourcen-Schätzung behandelt :



Nutmeg Mountain - GoldMining 2020 Mineralressourcen-Schätzung Classification Cutoff Grade

Au g/tonne Tonnes Gold Grade

g/tonne Ounces Gold Indicated 0.30 43,470,000 0.65 910,000 Inferred 0.30 9,150,000 0.56 160,000

Tabelle 1: Mineralressourcen aus dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 von GoldMining, der am 14. Juli 2020 auf SEDAR veröffentlicht wurde



Es gibt bei NevGold keine qualifizierte Person, die ausreichend daran gearbeitet hätte, die Mineralressourcen-Schätzung von GoldMining als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und NevGold behandelt die Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.



Hier gelangen Sie zur Originalmeldung:



Hier gelangen Sie zur Originalmeldung:

https://nev-gold.com/news/nevgold-intercepts-0pt72-g-per-t-au-over-79pt3-meters-from-10-meters-depth-including-2pt32-g-per-t-au-over-13pt4-meters/ IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS "gezeichnet" Brandon Bonifacio, Präsident und CEO Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Brandon Bonifacio: E-Mail: bbonifacio@nev-gold.com Tel.: 604-337-4997 [Evtl. noch die Landesvorwahl angeben?] Oder besuchen Sie unsere Website: www.nev-gold.com Probenahmemethodik, Nachweiskette, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung: Alle Stichproben wurden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens ausgeführt und die Kontrollkette vom Projekt bis zur unabhängigen Probenaufbereitungseinrichtung American Assay Labs in Sparks, NV, wurde kontinuierlich beaufsichtigt. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert und die Probenpulpen wurden mittels branchenüblicher Brandproben- und Multielement-Analyseverfahren untersucht. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Derick Unger, CPG, NevGolds Vizepräsident Exploration, geprüft und genehmigt. Er ist NevGolds qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und für die technischen Angelegenheiten dieser Pressemitteilung verantwortlich. Über das Unternehmen NevGold ist ein Forschungs- und Erschließungsunternehmen, ausgerichtet auf großflächige Mineralsysteme in den bewährten Gebieten von Nevada, Idaho und British Columbia. NevGold besitzt eine 100%-ige Beteiligung an den Goldprojekten Limousine Butte und Cedar Wash in Nevada sowie am Silber-Polymetall-Projekt Ptarmigan im Südosten von British Columbia und hat eine Option auf den Erwerb von 100% am Goldprojekt Nutmeg Mountain in Idaho.



