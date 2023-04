Der First Mover für Lithium-Sole-Exploration in der Mongolei, Ion Energy Limited (TSXV: ION; OTCQB: IONGF; FRA: 5YB), nähert sich mit großen Schritten der ersten Ressourcenschätzung auf seinem 290 km² großen Lithiumprojekt Urgakh Naran in der Mongolei. Wie das Unternehmen mitteilt, laufen derzeit hydrogeologische Messungen, die die Lithiumgehalte in verschiedenen Tiefen sowie die Pumpfähigkeit der identifizierten Lithium-Sole bestimmen sollen.Die ...

