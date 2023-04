FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 8,00 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Stahlpreise seien erneut stärker gestiegen als erwartet, so dass er seine bereits über dem Konsens liegenden Schätzungen weiter nach oben revidiert habe, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich sei das gesamtwirtschaftliche Bild schwieriger geworden und die Stahlpreise dürften sich ihrem kurzfristigen Höhepunkt nähern. Er bleibe dennoch dem Sektor gegenüber positiv gestimmt./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001