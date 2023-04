SINGAPUR, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYDFi hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Trading-Plattformen entwickelt. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir am 1. April 2020 unser dreijähriges Jubiläum feiern. Im Januar dieses Jahres haben wir ein Rebranding durchgeführt und "BUIDL Your Dream Finance" zu unserem neuen Slogan gemacht. Außerdem haben wir eine mobile App eingeführt, die es den Nutzern ermöglicht, jederzeit und überall mit Kryptowährungen zu handeln.

Unser neuer Slogan, " BUIDL Your Dream Finance" verwendet das Wort BUIDL als Abwandlung von BUILD und weist damit auf den für uns und die Kryptowelt erwarteten proaktiven Beitrag zur Blockchain-Entwicklung hin. Trotz der Volatilität auf dem Kryptomarkt im Jahr 2022 konnte BYDFi im Laufe des Jahres weiter zulegen. Ende 2022 wurde BYDFi von Forbes Advisor zu einer der zehn besten Kryptowährungsbörsen für 2023 ernannt, eine bedeutende Leistung für die Trading-Plattform, die nach ihrer Gründung im Jahr 2020 schnell zu einem beliebten Ziel für Händler wurde.

Als eine der einsteigerfreundlichsten und am schnellsten wachsenden Trading-Plattformen unterstützt BYDFi über 400 Währungen und bietet den Nutzern eine Fülle von Investitionsmöglichkeiten. Im Gegensatz zu Coinbase, Kraken und Crypto.com, die alle nur etwas 200 oder mehr Spot-Trades anbieten, bieten wir derzeit bis zu 400 verschiedene Kryptowährungs-Trades an, darunter beliebte Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB). Auf BYDFi können Sie leicht das nächste Juwel mit 100-fachem Gewinnpotenzial finden, das auf anderen Trading-Plattformen nicht verfügbar ist.

BYDFi bietet eine maximale Leverage Ratio von bis zu 150x für unbefristete Kontrakte, was BYDFi im Vergleich zu anderen Börsen, die üblicherweise eine maximale Leverage Ratio von 100x oder 125x anbieten, einzigartig macht. Das sind unsere Spezialitäten und die Gründe, warum wir zu einer der am schnellsten wachsenden Trading-Plattformen geworden sind.

Anfang dieses Jahres haben wir eine mobile App eingeführt und erwarten, dass sich mehr Nutzer anschließen und sie nutzen. BYDFi wird sich im Jahr 2023 auf Produktmerkmale konzentrieren, die auf die Nutzer ausgerichtet sind. Unser Ziel ist es, jeden in die Lage zu versetzen, sein eigenes finanzielles Vermögen zu schaffen, was auch das Ziel von BYDFi für "BUIDLing" war.

Über BYDFi

BYDFi ist eine Trading-Plattform für Kryptowährungen, die sich an globale Investoren richtet. Seit 2020 bietet sie den Nutzern weltweit professionelle, bequeme und neue Trading-Dienstleistungen an. BYDFi bietet seinen Nutzern eine Trading-Lösung mit Spot-, Lite-, Inverse- und USDT-Kontrakten, Grid-Trading und Copy-Trading-Diensten.

BYDFi: https://www.bydfi.com

Medienkontakt: Jeanne Hsieh

Kontakt: media@bydfi.com

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/53e9d1d3-4196-44e3-9046-cfdfaa2ceaf4