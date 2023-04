Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4177/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/40 spreche ich über einen Überraschungsgast bei der RBI-Konferenz in Zürs, über erste Hörer:innen-Vorschläge zum Börseunwort 2023, die Auszeichnung "Value Aktie der Woche" für die OMV. News gibt es zu Erste Group, Zumtobel, VIG, Flughafen Wien, Frequentis, RHI Magnesita und Wolford. Research zu Frequentis und Wienerberger. Und dann habe ich noch etwas zu Ex-voestalpine-Chef Wolfgang Eder, das er wohl selbst nicht weiss. Aktienturnier: ...

