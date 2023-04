Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Syzygy AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12) den Umsatz um über 17 Prozent auf knapp 71 Mio. Euro gesteigert, aufgrund von Firmenwertabschreibungen aber ein negatives EBIT verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage seien im unbereinigten EBIT in erheblichem Umfang Abschreibungen auf Firmenwerte von 11,41 Mio. Euro wegen des gestiegenen Zinsniveaus enthalten. Demnach habe das EBIT mit -5,20 Mio. Euro (GJ 2021: 6,38 Mio. Euro) im Minus gelegen. Das Nachsteuerergebnis sei auf -7,50 Mio. Euro (GJ 2021: 4,02 Mio. Euro) gesunken. Für das Geschäftsjahr 2023 fokussiere sich das SYZYGY-Management auf die Steigerung der Rentabilität. Bei einem erwarteten Umsatzanstieg von 6 bis 8 Prozent werde eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 9 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt. 2023 solle laut GBC offensichtlich zum Verdauen des erreichten Geschäftsniveaus genutzt werden, was mit dem Nachziehen der personellen und organisatorischen Strukturen einhergehe. Daher schätze das Analystenteam einen Umsatzanstieg im Jahr 2023 von 7,6 Prozent auf 75,97 Mio. Euro, ein EBIT von 7,60 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 10,0 Prozent. In der Folge ermitteln die Analysten im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells ein unverändertes Kursziel von 9,35 Euro und vergeben weiterhin das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.04.2023, 12:35 Uhr)



