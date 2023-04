Aegis Software, ein globaler Anbieter von Manufacturing Operations Management Software (MOM/MES), kündigt seine neue, umfassende Materialmanagement-Suite "Lean Material Management Anywhere" an, die auf einer neuen innovativen Plattform und geräteunabhängigen Architektur verfügbar ist.

Als führender Anbieter intelligenter, flexibler und leistungsstarker MES seit über 25 Jahren hat sich die "Anywhere"-Architektur von Aegis entwickelt, um die ultimativen Anforderungen an Flexibilität, Sicherheit und einfache Bereitstellung für das Materialmanagement in der Fertigung mit der aktuellen Lösung FactoryLogix von Aegis zu erfüllen. Eine einzige webbasierte Architektur unterstützt eine beliebige Mischung aus Cloud-, Hybrid- und Vor-Ort-Lösungsdiensten, ohne dass eine Softwareinstallation, -konfiguration oder -wartung auf den Clients erforderlich ist, wodurch erhebliche Risiken und Betriebskosten eingespart werden. Jeder Client hat eine freie Auswahl an Geräten und Betriebssystemen, die für die jeweilige Benutzerinstanz geeignet sind. Selbst konfigurierbare Benutzeroberflächen konzentrieren sich auf ihre spezifischen Rollen und erfüllen die Anforderungen bestimmter Anwendungsfälle.

"Die Ansprüche unserer Kunden an die Materialverwaltung sind komplex, daher müssen unterschiedliche und strengste Anforderungen erfüllt werden", erklärt John Walls, Mitbegründer und Chief Technology Officer von Aegis Software, und fährt fort: "Wir haben die Lösung Lean Material Management Anywhere so konzipiert, dass sie auf jedem beliebigen Gerät eingesetzt werden kann und alle wichtigen Anforderungen an Materiallagerung, Logistik, Verbrauchsdatenerfassung usw. durch einfache Konfiguration statt durch Anpassung mit Code abdeckt."

Lean Material Management Anywhere von FactoryLogix bietet viele wichtige Funktionen zur Materialverwaltung in einer einzigen webbasierten Umgebung, einschließlich Materialeingang, Inspektion, Lager- und lokale Lagerverwaltung, logistische Entscheidungen und Kontrolle sowie die Automatisierung der Lean-Materialverwaltung. Die kontinuierliche Überwachung des Materialverbrauchs und des Verderbs ermöglicht Lean Material Management Anywhere eine präzise Steuerung der Lagerbestände mit Rückverfolgbarkeit bis zum ERP für jedes einzelne Materialstück, mit vollständiger Traceability des "digitalen Fadens". Die realen Werte und Vorteile der Materialverwaltung in der Fertigung werden in hohem Maße geschätzt, wenn externe Materiallieferungen knapp werden oder sich die Kundenanforderungen plötzlich ändern, was den Unterschied ausmacht, ob man Arbeitsaufträge ausführen und abschließen kann oder nicht.

"Materialmanagement ist für unsere Kunden, die fabrikweite stressfreie Sichtbarkeit und Kontrolle ihrer Materialien auf einer ganzheitlichen Basis benötigen, ohne die Notwendigkeit einer komplexen und restriktiven Software-Installation, zu einem wichtigen Bereich geworden", sagt Daniel Walls, Managing Director EMEA bei Aegis Software, und fügt hinzu: "Besucher unseres Standes F47 in Halle 15 auf der Hannover Messe werden zum ersten Mal die Gelegenheit haben, sich davon zu überzeugen, dass FactoryLogix Lean Material Management Anywhere eine einzigartige und moderne Lösung ist, die einfach zu implementieren ist und sofortigen Nutzen bringt."

Lean Material Management Anywhere ist ein Modul innerhalb der ganzheitliche und modulare IIoT-basierte Manufacturing Operations Management-Plattform, die führende Technologie mit leicht zu konfigurierenden Modulen verbindet, damit diskrete Hersteller ihre Strategie in Bezug auf Industrie 4.0 verwirklichen können. Dabei verwaltet FactoryLogix den gesamten Lebenszyklus in der Fertigung: von der Produkteinführung bis zur Materiallogistik, über die Fertigungsausführung und das Qualitätsmanagement bis hin zu leistungsstarken Analysen und Echtzeit-Dashboards. Die lückenlose Plattform hilft Unternehmen dabei, Produkteinführungen zu beschleunigen, Prozesse zu rationalisieren, die Qualität und Traceability zu verbessern, Kosten zu senken und eine größere Transparenz für Wettbewerbsvorteile und Rentabilität zu erzielen.

Über Aegis Software

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1997, bietet Aegis Software eine umfassende und flexible lückenlose Manufacturing Execution System (MES) Plattform, die den Herstellern die Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz bringt, die sie benötigen. Aegis verfügt über Büros und Mitarbeiter in Deutschland, Großbritannien und China und es bestehen Partnerschaften zu 37 Maschinenherstellern. Aegis Software hat seit der Gründung bereits über 2.200 Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Medizin, Automobil, Militär sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie mit höchster Qualität bei der Umsetzung schneller und beständiger Innovationen geholfen und dabei gleichzeitig deren Betriebskosten gesenkt.

Wenn Sie mehr über Aegis Software erfahren möchten, dann besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens https://www.aiscorp.com/de. Geschwindigkeit, Kontrolle und Transparenz für Ihre Fertigung.

Hinweis: FactoryLogix ist ein eingetragenes Warenzeichen von Aegis Industrial Software. Alle anderen hierin enthaltenen Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230413005186/de/

Contacts:

Ihr Ansprechpartner bei Aegis Software:

Debbie Geiger

Vice President, Global Marketing

+1 215-773-3571

dgeiger@aiscorp.com