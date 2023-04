Nach vorläufigen Angaben verzeichnete Ceconomy im 2. Quartal 22/23, das am 31. März endete, eine starke Umsatzentwicklung. Das Unternehmen meldete ein währungs- und portfoliobereinigtes Umsatzwachstum von ca. 6 % gegenüber dem Vorjahr, wobei die Segmente DACH und Osteuropa die Hauptträger waren. Für das Dezemberquartal (Q1 22/23) hatte das Unternehmen bereits solide Umsatzzahlen vorgelegt. Zusammen mit den bereits positiven Q1-Daten sollte dies das negative der beiden Prognoseszenarien eliminieren. Die Analysten von AlsterResearch seien nun optimistischer als in ihren bisherigen Schätzungen, was zu einem höheren Kursziel von 2,20 EUR führe. Auf dem aktuellen Kursniveau stuft AlsterResearch die Aktie auf HOLD hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Ceconomy%20AG