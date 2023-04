Kioxia Group gab heute das Ziel bekannt, Netto-Null bei den Treibhausgasemissionen (Treibhausgas, THG) in Scope 1, also den direkt erzeugten Emissionen im eigenen Unternehmen, und bei den Emissionen aus eingekaufter Energie (Scope 2) bis zum Geschäftsjahr 2050 zu erreichen. Dadurch wird die Kioxia Group ihre Anstrengungen verstärken, den Klimawandel und damit eines ihrer wichtigsten Managementziele anzugehen. Die Gruppe hatte sich bereits zum Ziel gesetzt, ihren Energiebedarf bis zum Geschäftsjahr 2040 zu 100 aus erneuerbaren Energiequellen zu decken und hat dieses Ziel aktuell um die im eigenen Unternehmen erzeugten direkten Emissionen ergänzt. Daraus ergibt sich eine noch umfassendere Netto-Null-Zielmarke, in die die Emissionen aus den gesamten Geschäftsaktivitäten einbezogen werden.

Um das Ziel zu erreichen, werden wir weiterhin Anlagen in allen seit 2011 gebauten Produktionsgebäuden einbauen, die Perfluorkohlenwasserstoffe (PFC) Gase mit hohem Treibhauspotenzial entfernen. Mit Blick auf die Energiebeschaffung werden wir die Errichtung energieeffizienter Produktions- und Stromversorgungsanlagen fortsetzen. Im Geschäftsjahr 2022 begannen wir in den Werken in Kitakami und Yokkaichi mit der Errichtung von Solarstromanlagen den größten aller Halbleiterwerke Japans¹ und begannen überdies mit dem Einkauf des von diesen Anlagen vor Ort erzeugten Stroms im Rahmen eines auf Power Purchase Agreement (PPA)² basierenden Modells. Überdies kommen wir hinsichtlich der Beschaffung von FIT-Zertifikaten für nicht-fossile Energieträger, den führenden Zertifikaten für erneuerbare Energien in Japan, voran.

"Wir engagieren uns für die Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einem dringlichen Thema der internationalen Gemeinschaft, sowie der Lösung verschiedener sozialer Fragen wie weltweiter umweltbezogener Herausforderungen, um die Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft voranzubringen", sagte Nobuo Hayasaka, President und CEO der Kioxia Holdings Corporation.

"Gegenmaßnahmen mit Blick auf den Klimawandel sind ein wichtiges Managementthema und wir werden die Maßnahmen zur Förderung technologischer Innovationen in unseren Fertigungsprozessen und die Verbesserung der Energieeffizienz unserer Produkte fortsetzen, um das Ziel einer Netto-Null bei den Treibhausgasemissionen in Scope 1 und 2 zu erreichen", ergänzte Tomoharu Watanabe, Executive Vice President und Executive Officer für Nachhaltigkeit, Kioxia Holdings Corporation.

Die Kioxia Group berichtet regelmäßig über ihre laufenden Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels auf ihrer Nachhaltigkeits-Website. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kioxia-holdings.com/en-jp/sustainability/environment/climate.html

Basierend auf einer Untersuchung von Kioxia (Stand: 13. April 2023)

Die PPA-Betreiber sind Eigentümer der Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom und für die Errichtung und Wartung der Systeme verantwortlich; Dritte, die die erforderlichen Flächen bereitstellen (in diesem Fall Kioxia), kaufen den an den Standorten erzeugten Strom von den Betreibern.

Über Kioxia

Kioxia ist ein weltweit führender Anbieter von Speicherlösungen, der sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Flash-Speichern und Solid-State-Drives (SSD) spezialisiert hat. Im April 2017 wurde der Vorgänger Toshiba Memory aus der Toshiba Corporation ausgegliedert, der Firma, die 1987 den NAND-Flash-Speicher erfunden hatte. Kioxia hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt mithilfe von Speicherprodukten zu bereichern, indem das Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und Systeme anbietet, die eine Auswahl für die Kunden und einen speicherbasierten Nutzen für die Gesellschaft schaffen. Die innovative 3D-Flash-Speichertechnologie von Kioxia, BiCS FLASH, prägt die Zukunft der Datenspeicherung in Anwendungen mit hoher Speicherdichte, darunter fortschrittliche Smartphones, PCs, SSD, Automobile und Rechenzentren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230412005835/de/

Contacts:

Kota Yamaji

Public Relations

Kioxia Holdings Corporation

+81-3-6478-2319

kioxia-hd-pr@kioxia.com