NevGold Corp. (TSX-V: NAU, WKN:A3CTE1, ISIN: CA6415361071) exploriert das optionierte Goldprojekt Nutmeg Mountain mit oxidischem Vorkommen in Idaho (USA). Im Projekt besteht seit 2020 eine Ressource mit 0,91 Mio. Unzen Gold in der Indicated und 0,16 Mio. Unzen in der Inferred Kategorie, welche als historisch einstuft wird (vgl. Tab. 1 weiter unten). Das Unternehmen will bis zum Jahresende 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...