DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.07 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.122,25 +0,1% +5,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.978,50 +0,2% +16,5% Euro-Stoxx-50 4.346,42 +0,3% +14,6% Stoxx-50 4.012,11 +0,3% +9,9% DAX 15.695,23 -0,1% +12,7% FTSE 7.825,08 +0,0% +5,0% CAC 7.467,05 +0,9% +15,3% Nikkei-225 28.156,97 +0,3% +7,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,08 -0,15

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,85 83,26 -0,5% -0,41 +3,0% Brent/ICE 86,85 87,33 -0,5% -0,48 +2,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,13 42,88 -1,7% -0,75 -44,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.026,69 2.014,30 +0,6% +12,39 +11,1% Silber (Spot) 25,63 25,53 +0,4% +0,10 +6,9% Platin (Spot) 1.031,68 1.020,00 +1,1% +11,68 -3,4% Kupfer-Future 4,10 4,08 +0,5% +0,02 +7,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit leichten Aufschlägen wird die Wall Street am Donnerstag zum Start erwartet. In den Blick gerät zunehmend die Berichtssaison, die am Freitag mit den Zahlen großer Banken Fahrt aufnehmen wird. Die Teilnehmer sind sich unsicher, wie gut die Unternehmen in der Lage sein werden, ihre Gewinne aufrechtzuerhalten. Apple laufen um 0,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist in Gesprächen mit Zulieferern über die Verlagerung der MacBook-Produktion nach Thailand. Merck verteuern sich um 1,1 Prozent. Die Analysten von Citi haben den Wert auf Buy von Hold hochgestuft. Für die Aktie von Harley-Davidson geht es um 4 Prozent nach unten. Der Motorradhersteller gab bekannt, dass Chief Financial Officer (CFO) Gina Goetter das Unternehmen nach weniger als drei Jahren in dieser Funktion verlässt. Sie wechselt in gleicher Funktion zu Hasbro. Deren Aktien legten am Vorabend um 1,8 Prozent zu. Die Papiere von Sportsman's Warehouse Holdings knicken um 15 Prozent ein. Der Sportartikel-Einzelhändler prognostiziert für das laufende Quartal einen starken Umsatzrückgang und einen unerwarteten Verlust.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 228.000 14:30 Erzeugerpreise März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wengi verändert - Nach einem Start im Plus notieren die europäischen Aktienmärkte uneinheitlich. Wie bereits an den vergangenen Tagen zu beobachten, kamen auf erhöhtem Niveau auch rasch wieder Verkäufer an den Markt. Da die Umsätze allerdings weiterhin verhältnismäßig dünn sind, kommt aber kein richtiger Abgabedruck auf. Für LVMH geht es um 4,1 Prozent nach oben, nachdem der Luxusgüter- und Spirituosenkonzern Umsatzdaten zum ersten Quartal vorgelegt hat. Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal liegt Bryan Garnier zufolge deutlich über den Markterwartungen. Die Citigroup spricht mit Blick auf den jüngsten Zwischenbericht von Tesco (+2,4%) von einem starken Free Cashflow. Als sehr gut werden die Umsatzzahlen von Givaudan (+2,4%) im Handel eingeordnet. Im Gefolge steigen Symrise um 1,2 Prozent. Mit Abgaben von 3,3 Prozent liegen Enel sehr schwach im Markt. Die italienische Regierung hat Flavio Cattaneo als neuen CEO des Versorgers vorgeschlagen. Nach Einschätzung von RBC hat die negative Aktienreaktion nichts mit der Glaubwürdigkeit von Cattaneo zu tun. Vielmehr dürften sich die Anleger Sorgen über die künftige strategische Ausrichtung von Enel machen. Von einem vergleichsweise zögerlichen Jahresbeginn und einer zu erwartenden Erholung des Auftragsvolumens sprechen die Analysten der Citigroup bei Nordex (-2,2%).

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:45 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1015 +0,2% 1,0986 1,0979 +2,9% EUR/JPY 146,74 +0,3% 146,43 146,18 +4,6% EUR/CHF 0,9814 -0,4% 0,9856 0,9850 -0,9% EUR/GBP 0,8804 -0,0% 0,8799 0,8811 -0,5% USD/JPY 133,22 +0,1% 133,29 133,14 +1,6% GBP/USD 1,2512 +0,2% 1,2486 1,2459 +3,5% USD/CNH (Offshore) 6,8818 +0,0% 6,8793 6,8804 -0,7% Bitcoin BTC/USD 30.248,23 +0,9% 30.103,27 29.940,94 +82,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Nach den Inflationsdaten aus den USA vom Vortag hat sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinspause der US-Notenbank nicht erhöht, hieß es. Zudem belastete das am Vorabend veröffentlichte jüngste Sitzungsprotokoll der Fed. Denn diese rechnet nun wegen der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor mit einer "leichten Rezession". Der Schanghai-Composite verlor 0,3 Prozent, konnte sich jedoch von seinen Tagestiefs erholen. Hier stützten überraschend gute Konjunkturdaten. So sind die chinesischen Exporte im März unerwartet um 14,8 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigte sich im späten Handel mit einem Minus von 0,5 Prozent. Die überraschend guten Daten aus China sorgten auch hier für eine leichte Erholung. Belastungsfaktor waren jedoch die deutlichen Abgaben der Alibaba-Aktie, die 2,7 Prozent verlor. Hintergrund ist ein Bericht der Financial Times, wonach sich die Softbank (+0,2%) von einem Großteil ihrer Beteiligung an dem Technologie-Konzern trennt. Der Nikkei-225 verbesserte sich um 0,3 Prozent und erholte sich damit von anfänglichen Verlusten. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss 0,3 Prozent niedriger. Der australische Arbeitsmarktbericht für März war gut ausgefallen. Ein einziger solider Bericht wird die australische Notenbank aber nicht zu einem Richtungswechsel bewegen, sagte Faraz Syed, Senior Economist bei der Citigroup.

CREDIT

Mit den Risikoprämien geht es am Donnerstag am europäischen Kreditmarkt leicht nach unten. Die am Vortag veröffentlichten US-Vebraucherpreise haben keine Klarheit gebracht über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank. Zwar ging die Gesamtrate der US-Inflation wie erwartet dank fallender Energiepreise zurück, die wichtigere Kernrate stieg aber sogar noch weiter an auf 5,6 Prozent. Damit bleibt der Handlungsdruck auf die Fed bestehen. Am Anleihemarkt reagierten die Kurse zunächst mit Aufschlägen, drehten dann aber nach unten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AMPRION

reagiert mit einem beschleunigten Stromnetzausbau auf den politisch gewollten schnelleren Umbau des Energiesystems in Deutschland. Rund 22 Milliarden Euro sollen in den nächsten fünf Jahren in das Übertragungsnetz investiert werden.

BEIERSDORF

will "in naher Zukunft" den Umsatz in den Regionen Nordamerika und Lateinamerika im Segment Consumer auf jeweils mehr als 1 Milliarde Euro steigern. Dies sagte Vorstandschef Vincent Warnery den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung des Hamburger Konsumgüterkonzerns. 2022 erreichte der Hersteller von Nivea und Tesa im Consumer-Segment in Nordamerika einen Umsatz von 900 Millionen Euro, in Lateinamerika betrug er 941 Millionen Euro. Beide Regionen waren 2022 konzernweit laut Geschäftsbericht die am stärksten wachsenden.

BOSCH

Der Autozulieferer will seinen Umsatz mit Industrietechnik von derzeit 7 Milliarden Euro bis 2028 auf über 10 Milliarden Euro steigern. Dabei strebt Bosch ein profitables Wachstum an. "Wir wollen das Ergebnis stärker steigern als den Umsatz und den Unternehmenswert nachhaltig mehren", sagte Bosch-Chef Stefan Hartung.

CECONOMY

Die Ratingagentur S&P hat der Ceconomy AG ein langfristiges Emittentenrating von BB- zugewiesen. S&P Global Ratings bewertet den Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn damit als spekulatives Investment. Der Ausblick ist stabil.

DIAGEO

Angesichts geringer Handelsvolumina in Paris und Dublin lässt der Spirituosenhersteller die Börsennotierungen seiner Aktien dort in Kürze auslaufen. Bei Euronext Paris werde dieser Schritt um den 26. Mai umgesetzt, bei Euronext Dublin um den 30. Mai. Die Listings der Aktie in London und an der New York Stock Exchange seien nicht betroffen.

ENEL

Italiens Regierung hat im Rahmen einer Neubesetzung des Enel-Vorstandes Flavio Cattaneo als neuen CEO des staatlich kontrollierten Versorgers vorgeschlagen. Cattaneo soll die Nachfolge von Francesco Starace antreten, während Claudio Scaroni Chairman werden soll.

GIVAUDAN

Der Duft- und Aromenhersteller ist mit einem leichten Umsatzrückgang ins Jahr gestartet. Der Schweizer Konzern sprach gleichwohl von einem "guten Momentum". Der Umsatz ging leicht auf 1,77 Milliarden Franken zurück von 1,78 Milliarden im Vorjahr. Auf bereinigter Basis stieg der Umsatz um 3,6 Prozent auf 1,84 Milliarden.

HEIDELBERG MATERIALS

hat in Central New York den Sand- und Kiesproduzenten RMS Gravel übernommen. Einen Kaufpreis nannte der Baustoffkonzern nicht. Das Unternehmen verfügt über einen Steinbruch samt fest installierter Aufbereitungsanlage und fünf mobile Brechanlagen.

HELLA

Der Autozulieferer ist auch zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres deutlich gewachsen. Das MDAX-Unternehmen, das mehrheitlich zum französischen Konzern Forvia (bisher Faurecia) gehört, profitierte von einem Umsatzanstieg in allen Segmenten. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März um 14,4 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro.

IMPERIAL BRANDS

Der Tabakkonzern hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres einen stabilen operativen Gewinn und Umsatz erzielt. Das Unternehmen, zu dem Marken wie Gauloises, Winston und West gehören, sieht sich auf Kurs, seine Ziele für das Jahr 2022/23 zu erreichen.

NORDEX

Der Windkraftanlagenbauer hat im ersten Quartal 2023 Aufträge mit einer geringeren Nennleistung erhalten als im Vorjahreszeitraum, den Verkaufspreis pro Megawatt aber deutlich gesteigert. Nordex verbuchte Auftragseingänge über 177 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 1,021 Gigawatt, gegenüber 1,165 Gigawatt im ersten Quartal des Vorjahres.

STO SE

hat ihren Umsatz im vergangenen Jahr dank Preiserhöhungen kräftig gesteigert. Das Ergebnis konnte mit dem Wachstumstempo nicht Schritt halten, weshalb die Marge sank. Die Dividende soll stabil bleiben. Für das laufende Jahr zeigt sich der Spezialist für Gebäudebeschichtungen trotz eines verhaltenden Jahresauftakts zuversichtlich.

ZF

Der Autozulieferer sichert mit einem neuen Vertrag die Versorgung mit Siliziumkarbid-Module über mehrere Jahre ab. Ab 2025 werde es von STMicroelectronics eine zweistellige Millionenanzahl dieser Module beziehen. ZF will damit Kundenaufträge im Bereich Elektromobilität absichern.

APPLE

spricht mit seinen Zulieferern über die Verlagerung von Macbook-Produktion von China nach Thailand. Aktuell werden MacBooks hauptsächlich in China hergestellt, einen Teil der Fertigung hat der US-Konzern aber bereits nach Vietnam verlagert.

JP MORGAN

Im Prozess um die Verbindung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein mit JP Morgan hat die Bank nach Aussage des Klägers bereits frühzeitig Kenntnis von bestimmten Vorgängen gehabt. So hätten Mitarbeiter von JP Morgan bereits zwei Jahre vor der Verurteilung Epsteins wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger dessen große Abhebungen intern angezeigt, wie aus neuen Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 07:07 ET (11:07 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.