Der dänische Insulin-Weltmarktführer Novo Nordisk wird mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Sowohl beim Umsatz- als auch Ergebniswachstum will das Unternehmen noch kräftiger zulegen. Die Aktie der Gesellschaft zieht deutlich an und steigt daraufhin erneut auf ein frisches Allzeithoch.Im ersten Quartal steigerte Novo Nordisk seinen Umsatz um 25 Prozent, der operative Gewinn legte sogar um 28 Prozent zu. Für 2023 peilt das Unternehmen nun ein höheres Wachstum an. Der Grund dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...