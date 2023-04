NICHT ZUR VERTEILUNG AN NACHRICHTENAGENTUREN DER VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN



QUÉBEC CITY, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX) ("Robex" oder das "Unternehmen") gibt Änderungen in der Unternehmensleitung bekannt. Mit Wirkung vom 11. April 2023:

Benjamin Cohen, der derzeitige Chief Executive Officer des Unternehmens, wird President des Unternehmens.



Aurélien Bonneviot, der derzeitige Director of Investor Relations and Business Development des Unternehmens, wird Chief Executive Officer des Unternehmens.



Georges Cohen, der derzeitige President des Unternehmens, wird Senior Vice-President Strategic Development and Long-Term Growth des Unternehmens.



Julien Cohen wird Senior Vice-President Sales and Financial Affairs des Unternehmens.



Richard R. Faucher und Georges Cohen werden jeweils Vorsitzender des Verwaltungsrats bzw. stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats. Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse bleibt unverändert.



Der mittlerweile 70-jährige Georges Cohen vertraut seine derzeitigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten als President von Robex den Mitgliedern des Teams an, das er im Laufe der letzten Jahre aufgebaut hat, um den Übergangsplan zu vollenden. Der Verwaltungsrat wies darauf hin, dass Robex unter der Leitung von Cohen seine ehrgeizigsten Ziele erreicht hat. Nun hat das Unternehmen die Möglichkeit, im Rahmen seiner neuen Funktion als Senior Vice-President Strategic Development and Long-Term Growth weiterhin von seinem großen Erfahrungsschatz und seinen Fähigkeiten als Unternehmer zu profitieren. In seiner neuen Funktion wird Georges Cohen das Unternehmen (für das er nach wie vor eine tiefe Zuneigung hegt) weiterhin bei der Umsetzung der langfristigen Strategie für das Kiniero-Projekt begleiten. Der Verwaltungsrat dankte ihm herzlich für seine langjährige Tätigkeit und für all die Herausforderungen, die er dank seines unermüdlichen Einsatzes seit 2012 bewältigen konnte.

Benjamin Cohen ist seit dem 7. Februar 2019 Chief Executive Officer von Robex und seit dem 28. Februar 2014 Mitglied des Verwaltungsrats. Während seiner 6-jährigen Tätigkeit als Geschäftsführer eines Bauunternehmens in Grenada in der Karibik mit durchschnittlich 200 Mitarbeitern entwickelte er eine Privatinsel nach höchsten europäischen Standards. Dadurch konnte er Erfahrungen in den Bereichen Management und Bauwesen sowie in der Anwendung zahlreicher verwandter Technologien (Elektrizität, Telekommunikation und Logistik) sammeln. Anschließend verwaltete er weiterhin zahlreiche Vermögenswerte und Investitionen, die im Rahmen der Cohen-Gruppe getätigt wurden. In seiner neuen Rolle als President des Unternehmens wird Benjamin Cohen die Hauptverantwortung für das Tagesgeschäft von Robex in Übereinstimmung mit den strategischen und geschäftlichen Plänen und Budgets von Robex tragen, die vom Verwaltungsrat genehmigt werden. Als Mitglied des Verwaltungsrats trägt er die Verantwortung für die erfolgreiche Leitung von Robex und für die Umsetzung der vom Verwaltungsrat beschlossenen Richtlinien, Pläne und Strategien.

Benjamin Cohen war maßgeblich an der Umwandlung von Robex von einem Explorationsunternehmen zu einem Produktionsunternehmen beteiligt. Dadurch ist das Unternehmen heute ein Unternehmen mit mehreren Minen und einem großen Wachstumspotenzial. Gemeinsam mit seinem Team veranlasste Benjamin Cohen diesen wichtigen Strukturwandel von einem bescheidenen Anfang eines Minimalunternehmens zu einem strukturierten Unternehmen.

Aurélien Bonneviot ist seit dem 14. Dezember 2020 Director of Investor Relations and Business Development bei Robex. Aurélien Bonneviot verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung auf den Kapitalmärkten und war zuletzt Senior Investment Manager bei Greenstone Resources, einem auf den Bergbausektor spezialisierten Private Equity-Fonds. Aurélien Bonneviot begann als Bergbauanalyst auf der Verkaufsseite bei der Société Générale und Oddo-BHF und wechselte anschließend als Rohstoffanalyst und Portfoliomanager bei SMA Gestion auf die Kaufseite. Im Jahr 2014 wechselte Aurélien Bonneviot zu Louis Dreyfus Metals (jetzt IXM) und war bis zur Übernahme durch China Molybdenum im Jahr 2018 dort Business Development Manager. Bonneviot hat einen Bachelor-Abschluss in Physik und einen MSc-Abschluss in Finanzwesen und steht kurz vor dem MSc-Abschluss in Bergbauingenieurwesen an der Camborne School of Mines, Vereinigtes Königreich. In seiner neuen Funktion als Chief Executive Officer des Unternehmens wird Aurélien Bonneviot direkt dem President unterstellt sein und unter anderem für die Überwachung der Umsetzung des strategischen Plans von Robex und die Leitung eines leistungsstarken Führungsteams verantwortlich sein.

Georges Cohen ist seit dem 8. Mai 2013 President von Robex und Mitglied des Verwaltungsrats. Seine berufliche Laufbahn begann bei der Cap Gemini-Gruppe, wo er verschiedene Positionen innehatte, darunter Commercial Engineer, Sales Director, Managing Director und President und Chief Executive Officer einer großen Tochtergesellschaft der Cap Gemini-Gruppe und Mitglied des Vorstandsausschusses der Gruppe. Im Jahr 1990 verließ Georges Cohen Cap Gemini und gründete Transiciel (SSII), dessen President und Chief Executive Officer er wurde. Im Jahr 2000 ging Transiciel an die Börse, und 2001 erhielt Georges Cohen von den Firmen Bain, Coface SCRL, HEC und von "L'Expansion" als Unternehmer die "Trophäe des Jahrzehnts" für Transiciel; diese Auszeichnung wurde ihm vom Präsidenten der Republik Frankreich, Jacques Chirac, verliehen. Die Auswahl erfolgte aus insgesamt 278.916 Unternehmen anhand von Kriterien wie Wachstum, Rentabilität und Umsatzerlös. Im Jahr 2003 fusionierte Transiciel mit Sogeti in der Cap Gemini-Gruppe. Als Mitglied des Vorstands der Cap Gemini-Gruppe (110.000 Ingenieure) und President und Chief Executive Officer der neuen Organisation Sogeti-Transiciel (über 25.000 Angestellte) überwachte Georges Cohen diese Fusion zweieinhalb Jahre lang. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt und der Gruppe widmete er sich in privater Angelegenheit dem privaten Beteiligungskapital, für die er sich in seinem Geschäft sehr breit aufgestellt hat. So gründete er beispielsweise das Unternehmen Altergaz, das in kürzester Zeit zur Nummer 2 im Erdgasvertrieb in ganz Frankreich aufstieg, und er war Eigentümer des führenden europäischen Herstellers von leichten Panzerwagen unter 15 Tonnen - Panhard.

Julien Cohen ist seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens. Er unterstützt Robex auch in finanziellen Angelegenheiten und trägt insbesondere zu wesentlichen Erfolgen in der Goldverkaufsstrategie bei. Er ist Absolvent des Institut Supérieur de Gestion (ISG) in Paris und arbeitete zwei Jahre lang bei Danone International als Management-Controller.

Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen engagiert sich in den Ländern, in denen es tätig ist, für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit mit dem Ziel, ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Mine Nampala in Mali und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran.

Robex wird von zwei strategischen Aktionären unterstützt und hat das Ziel, einer der wichtigsten mittelgroßen Goldproduzenten in Westafrika zu werden.

