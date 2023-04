Aidro wurde als erstem Hersteller die AM-Hersteller-Zertifizierung von DNV für Binder Jetting-Technologie zuerkannt Qualifizierung gelang mithilfe des Desktop Metal Shop System

Aidro erreichte auch die höchste Stufe der Hersteller-Zertifizierung von DNV im Bereich additive Fertigung für Laser-Pulverbettschweißen, einschließlich einer "Teilqualifizierung für die kritische Stufe AMC 3" eines 316L-Ventilkörpers

Aidro mit Sitz in Norditalien verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Ventilen und Ventilblöcken sowie von Hydraulik- und Fluidtechnik-Systemen, bei denen sowohl herkömmliche als auch additive Fertigungsverfahren eingesetzt werden

Erhalt der neuen DNV-Zertifizierungen belegt die führende Rolle von Aidro als Unterstützer des souveränen Übergangs zur additiven Fertigung 2.0 in den Bereichen Energie, Öl und Gas, Schifffahrt und anderen Branchen

Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Aidro, ein Vorreiter bei der Serienproduktion von Hydraulik- und Fluidsystemen der nächsten Generation mithilfe von additiver Fertigung (engl. Additive Manufacturing, AM), die erste globale Zertifizierung für AM-Hersteller von DNV erhalten hat, der weltweit führenden Gesellschaft für Risikomanagement und Qualitätssicherung in der Öl- und Gasindustrie sowie in der Schifffahrt. Die AM-Zertifizierung wurde für zwei Metall-Druck-Technologien erteilt.

DNV vergab zwei Zertifizierungen, DNV-SE-0568 und DNV-ST-B203, für die Aidro-Produktionsstätte in Taino, Italien. Diese Zertifizierungen werden weltweit anerkannt und wurden speziell als Unterstützung für die unternehmenskritische Energiewertschöpfungskette entwickelt, zu der auch die Schifffahrt sowie die Öl- und Gasindustrie gehören.

Die Zertifizierungen erfolgen nach einem strengen Prüfverfahren durch DNV, das ein Audit der Produktionsstätte von Aidro, eine Qualifizierung der Metall-AM-Prozesse sowie eine Qualifizierung der von Aidro mit dem AM-Verfahren hergestellten Teile umfasst, im Rahmen dessen auch mechanische, mikrostrukturelle und makrostrukturelle Prüfungen erfolgen. Für das Erlangen der AMC 3-Zertifizierung für Laser-Pulverbettschweißen qualifizierte DNV ein spezielles 316L-Teil, das von Aidro für einen Kunden hergestellt wurde, sowie ein 17-4PH-Teil für die AMC 1-Zertifizierung von Binder Jetting.

"Unser Team ist sehr stolz auf den Erhalt dieser globalen Zertifizierung für Binder Jetting und Laser-Pulverbettschweißen", so Valeria Tirelli, President und CEO von Aidro, das in Taino, Italien, ansässig ist. "Der von DNV angewandte strenge Prüfprozess stärkt das Vertrauen der Industrie in die additiven Fertigungsverfahren und unterstützt weiterhin den Übergang der anspruchsvollen Energie-, Öl- und Gas-Branche sowie der maritimen Industrie zur additiven Fertigung 2.0. Kunden, die diesen Sprung in die AM 2.0-Zukunft wagen, profitieren bereits von unglaublichen Vorteilen wie Leistungsverbesserungen, leichteren Teilen, verteilter On-Demand-Fertigung und digitalem Lagerbestand, der den Bedarf an physischen Beständen verringert."

Ric Fulop, Gründer und CEO von Desktop Metal, merkte an, dass die Binder Jetting-Zertifizierung durch das Desktop Metal Shop System ermöglicht wurde, die 17-4PH-Edelstahl druckt. "Die Binder Jetting-Zertifizierung von Aidro zeigt die hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit des Shop System und dessen Fähigkeit, die anspruchsvollsten Branchen, wie beispielsweise die Öl- und Gasindustrie, zu bedienen", so Fulop. "Wir gratulieren allen unseren Team DM-Mitarbeitern bei Aidro und Desktop Metal, die zu diesem Erfolg beigetragen haben."

DNV merkte an, dass die Qualifizierung von Aidro ein wichtiger Schritt für die unternehmenskritischen Branchen auf dem Weg in eine neue Ära der digitalen Fertigung ist.

"Wir möchten Aidro dazu beglückwünschen, dass es als weltweit erstes Unternehmen der Branche die Qualifizierung von DNV auf AMC 1-Stufe für die Binder Jetting-Technologie (BJT) und auf AMC 3-Stufe für das Laser-Pulverbettschweißen (PBF-LB) erhalten hat. Wir freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit mit Aidro, wenn es darum geht, den Wandel zur Digitalisierung in der Fertigung voranzutreiben und ihnen und ihren Kunden Sicherheit und Vertrauen in AM-Produkte zu geben, die immer häufiger im Energiesektor eingesetzt werden", so Dr. Sastry Kandukuri, Global Practice Lead on Additive Manufacturing im Technologiezentrum von DNV in Oslo, Norwegen.

"Angesichts des bedeutenden Beitrags, den AM zur künftigen Wertschöpfungskette im Energiesektor leisten wird, betonen wir, wie wichtig es ist, Komponenten herzustellen, die den Industriestandards entsprechen. Das Produktionsstätten-Qualifizierungszertifikat von DNV ist ein wichtiger Qualitätsindikator, der bestätigt, dass ein Hersteller und seine Produktionsstätte die erforderlichen Standards für die Fertigung kritischer Komponenten für Energieanwendungen erfüllt haben. Die äußerst produktive Zusammenarbeit von DNV und Aidro hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich Aidro zu Spitzenleistungen in diesem Bereich verpflichtet hat, und DNV ist stolz auf seine Mitwirkung in diesem Prozess", fügte Kandukuri hinzu.

Aidro war maßgeblich an der Einführung von AM im Energiesektor beteiligt. Die Zusammenarbeit von Aidro mit DNV nahm 2018 mit dem Beitrag von Aidro zur Ausarbeitung der Leitlinien, die die Grundlage für den DNV-ST-B203-Standard bilden, ihren Anfang. Ferner hat Aidro mit dem American Petroleum Institute und AM Energy bei der Entwicklung von Normen und der Förderung des Einsatzes von AM in der Energiewirtschaft zusammengearbeitet.

"Als Chairman des AM Energy-Netzwerks und als AM Lead bei Equinor, einem internationalen Energie-Unternehmen, das zu den Endnutzern des AM-Ökosystems zählt, beglückwünsche ich Aidro zu seinem großen Erfolg, einer der ersten Zulieferer zu sein, die als AM-Fabrik zertifiziert wurden", so Brede Laerum. "Digitale Lagerbestände und die On-Demand-Fertigung von Ersatzteilen werden die Lieferkette grundlegend verändern und dafür sorgen, dass wir Teile im eigenen Land produzieren können und dadurch kosteneffizienter und nachhaltiger werden, die Versorgungssicherheit verbessern und die lokale Wertschöpfung fördern."

