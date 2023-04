ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Für das erste Quartal sei damit zu rechnen, dass die Geschäftszahlen der Autohersteller dank der Abarbeitung des bestehenden Auftragsbestands relativ solide bleiben werden, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Er bekräftigte aber seine pessimistische These, dass die Verkaufspreise im Laufe des Jahres in einem zunehmend überversorgten Markt fallen werden./edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2023 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2023 / 14:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000131906