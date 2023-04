© Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa - dpa-Bildfunk



Das Vorhaben von Alibaba, sich aufzuspalten, hat einen regelrechten Run auf chinesische Tech-Werte ausgelöst. Alibaba legte an der Börse in einem Monat zwölf Prozent zu. Laut UBS ist noch mehr Musik drin.

Zwar seien die Spannungen zwischen den USA und China allgegenwärtig. Doch "die fundamentale wirtschaftliche Erholung sollte dem Markt einen weiteren Aufschwung bescheren. Daher sehen wir chinesische Aktien in unserer globalen Strategie als am besten geeignet an", zitiert das Finanznachrichtenportal Barron's den UBS-Chefanalysten Mark Haefele. Als Profiteure des boomenden Tech-Sektors sieht er diesbezüglich vor allem Alibaba und Baidu.

Neben dem Technologiesektor steht auch der Sektor der Verbraucherdienstleistungen bei der UBS hoch im Kurs. Laut der Investmentbank weise diese Sparte seit der Wiedereröffnung Chinas den stärksten Erholungstrend aller Konsumkategorien auf. "Diese Dynamik dürfte unserer Ansicht nach in den nächsten Quartalen anhalten und zu einer möglichen Gewinnrevision ab dem zweiten Quartal führen", so Haefele.

"Wir favorisieren weiterhin Wiedereröffnungschancen bei chinesischen Aktien und prognostizieren für dieses Jahr ein Gewinnwachstum von insgesamt 14 Prozent", sagte er. Andere Möglichkeiten, sich für die Erholung Chinas zu positionieren, seien der australische Dollar, Rohstoffe und ausgewählte europäische Aktien, so der Banker weiter.

Fünf Durchstarter für Ihr Depot: Börsenexperte Lars Wißler stellt in seinem kostenlosen Report seine Tech-Favoriten vor, die nach starken Kursverlusten nun extrem starkes Renditepotenzial haben. Hier klicken und mehr erfahren!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion